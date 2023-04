Una de les objeccions que durant la tramitació de la coneguda com a llei trans posaven a aquesta iniciativa legislativa els col·lectius feministes s’acaba de materialitzar als jutjats d’Alacant, on un home acusat d’assetjar la seva exparella i mare del seu fill ha al·legat que s’ha canviat de sexe i que, com a dona, no pot ser acusat de violència de gènere. Un delicte amb què es busca castigar la violència física i/o psicològica que exerceix l’home cap a la dona sempre que entre tots dos existeixi o hagi existit una relació sentimental, estigui o no formalitzada i amb independència que convisquin o no ho hagin fet mai.

En l’acusat que ha al·legat el canvi de sexe ho ha fet en una causa que se segueix contra ell pel trencament d’una ordre d’allunyament de la seva exparella, tot i que no és l’únic procés que se segueix contra ell per violència de gènere, i en tots la presumpta víctima és aquesta mateixa dona. La Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que es va aprovar el 28 de febrer i va entrar en vigor dos dia després, estableix clarament en l’apartat 3 del seu article 46 que «la rectificació de la menció registral relativa al sexe i, en el seu cas, el canvi de nom no alteraran el règim jurídic que, anteriorment a la inscripció del canvi registral, fos aplicable a la persona a l’efecte de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere». I en l’apartat 4 torna a insistir que «la persona que rectifiqui la menció registral de sexe i passi del sexe masculí al femení podrà ser beneficiària de mesures d’acció positiva adoptades específicament en favor de les dones en virtut de l’article 11 de la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en situacions generades, a partir que es faci efectiu el canvi registral, però no respecte de les situacions jurídiques anteriors a la rectificació registral». Tot i així, i malgrat que sembla que no hi ha dubtes en aquest cas sobre la procedència d’acusar per violència de gènere, el fiscal delegat d’aquesta matèria a Alacant, Gonzalo Pedreño, ha elevat una consulta a la seva homòloga a la Fiscalia del Suprem perquè es pronunciï al respecte abans de formular l’acusació.