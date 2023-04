La relació en la parella formada per S. G-B, una dona de 46 anys, i L.I.L, de 45, va començar a deteriorar-se ja fa anys, i a mesura que passaven els anys, tot i tenir una filla en comú, va anar a pitjor. Denúncies, amenaces, suposades agressions, judicis... fins a culminar en l'intent de suïcidi de la mare tirant-se per la finestra amb la seva petita de 7 anys als braços el matí de dimecres passat.

La dona va interposar una denúncia per maltractaments contra el pare de la seva filla l'any 2016, quan la nena era nadó. S. G-B. va entrar al sistema VioGén com a víctima de violència de gènere, i hi va romandre fins al 2020. En aquest any va sortir del registre en haver cessat les denúncies durant un temps prolongat i presentar un risc baix de perill.

El pare de la nena va mantenir durant aquests anys el règim de visites, tot i que havia de ser en un punt de trobada. Fonts coneixedores de la relació van assenyalar que entre les moltes denúncies i demandes creuades que van arribar al jutjat hi va haver una fins i tot per suposats abusos contra el pare de la nena. Però les causes finalment van ser arxivades i L. I. L. va recuperar el règim “normal de visites”. Això significava que podria passar dies de vacances amb la filla.

"Dimecres havia d'anar a buscar la seva filla. Estava feliç, després de tants anys en què li van fer la vida impossible sense cap motiu", va assegurar una persona coneixedora de la situació. Però aquell mateix dia, a les sis del matí, va ser quan l'avi matern de la nena l'esperava i es va produir la baralla. Hores després, la mare de la nena es llençaria per la finestra amb la petita de 7 anys als braços.

"La custòdia de la nena i el règim de visites eren una obsessió. No volia deixar la nena amb el seu pare. Estava desesperada", va assegurar una altra persona que coneix de la relació.

S. G-B. continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Universitari Central d'Astúries, i encara que és greu, en principi no es tem per la seva vida. La nena també està ingressada i en observació, encara que està fora de perill. Ara la custòdia és del pare.

Presó per l'avi de la nena

El magistrat titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 d’Avilés, en funcions de guàrdia, ha dictat aquest dijous un acte de presó provisional comunicada i sense fiança per a l’avi de la nena la mare de la qual es va llançar ahir amb ella en braços per una finestra a la mateixa localitat.

Segons han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, a l’avi, de 65 anys, se li atribueix un delicte de trencament d’ordre d’allunyament i homicidi en grau de temptativa, sense perjudici que aquesta qualificació pogués modificar-se al llarg de la instrucció, i serà traslladat immediatament al Centre Penitenciari d’Astúries.

L’exmarit i pare de la nena ha quedat en llibertat, tot i que continuarà unit a la causa, en el seu cas per lesions. Pel que fa a la custòdia de la menor ferida, el mateix magistrat li ha atorgat aquesta tutela, d’acord amb l’article 158 del Codi Civil.