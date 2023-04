Una nau que emmagatzema fruita crema a Garrigàs, concretament el magatzem de Fruites Hurtós situat al camí Mas Paterra. Els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb deu dotacions després de rebre l'avís a les 19:13 h.

Actualment, «el foc està totalment desenvolupat i això ha suposat la perforació del sostre», segons informa el cos de Bombers. A l'interior de la nau «hi ha cambres frigorífiques» i els efectius hi estan treballant «fent estratègia defensiva», per protegir la nau del costat i que el foc no s'hi propagui.

En aquests moments no consten ferits.

A conseqüència de l'incendi, s'ha creat una gran columna de fum ben visible des de diferents punts de l'Alt Empordà.