Agents de la Policia Nacional i de la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han detingut dues persones a Sant Pol de Mar quan iniciaven un ritual neoxamànic amb substàncies psicoactives amb un grup de 23 persones. El registre es va practicar en un domicili i es van intervenir substàncies com ayahuasca, sapo bufo, rana kambó o mescalina. Les substàncies que se subministraven estan prohibides i es consideren perilloses per la salut. Els investigadors emmarquen als arrestats en les denominades sectes 'new age' i se'ls ha detingut per presumptes delictes de pertinença a un grup criminal, contraban, tràfic de drogues i intrusisme professional, a més d'infringir la llei d'estrangeria.

L'objecte de la investigació se centrava en desarticular un grup, dedicat presumptament, al contraban de substàncies que produeixen greus danys a la salut i que es subministraven mitjançant trobades organitzades a baix preu. En aquest cas, van intervenir just quan començava la celebració en la qual es pretenien subministrar els psicoactius. En el moment del registre, es van trobar a l'habitatge 23 persones que anaven a participar en la cerimònia, que es va interrompre. Amb tot, es van comptabilitzar fins a un total de cinquanta llits per allotjar els assistents. El grup es promocionava a través de xarxes socials i portals web, ofertant el subministrament de substàncies. En el registre amb motiu de l'operatiu policial es van intervenir 4.000 i 2.000 dòlars americans en efectiu, diferents substàncies i una bàscula. També es va aconseguir interceptar un enviament postal amb quasi un quilogram de mescalina. Segons els investigadors, aquesta mena de substàncies són habitualment utilitzades en el marc de cerimònies practicades per les denominades sectes 'new age'. L'operació ha estat desenvolupada per les àrees regionals operatives de Vigilància Duanera de Madrid i Barcelona i la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional, sota la direcció del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 d'Arenys de Mar. La intervenció també ha comptat amb l'organisme estatal d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, juntament amb la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona perquè s'havia detectat la presència de ciutadans estrangers en situació irregular que s'encarregaven de tasques com cuina, manteniment, administració o publicitat, tot sense contracte legal ni alta a la Seguretat Social.