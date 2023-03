Un home de 37 anys ha assassinat la seva mare, Elena, de 68 anys, aquesta matinada al barri valencià de Sant Marcel·lí . Pel que sembla, l'agressor, que ha estat detingut per la Policia Nacional, hauria propinat cops amb una escombra a la dona i posteriorment l'hauria escanyat , a l'espera del que determini l'autòpsia que es practicarà a l'Institut de Medicina Legal (IML) ) de València.

El parricidi s'ha produït al voltant de les 1.30 hores d'aquesta matinada al número 14 del carrer Sant Marcel·lí de València quan un dels fills de la víctima ha tornat de treballar i s'ha trobat la seva mare ja morta. Aquest familiar, que també residia en immoble perquè la seva mare requeria cures, ha estat qui ha alertat el telèfon 112 informant del presumpte parricidi. Fins al lloc han acudit agents de la Policia Nacional i Policia Local de València els qui s'han personat en domicili.

Un dels fills, de 37 anys, ha estat arrestat per la policia com a presumpte autor del crim. Pel que sembla, aquesta persona estava sota medicació i haurà de ser avaluat per forenses experts en psiquiatria per saber si era conscient o no dels seus actes.

Fonts veïnals asseguren que aquest fill "no estava gaire centrat", encara que no recorden cap incident greu. A més, l'Elena feia temps que no sortia de casa, perquè també estava malalta. "Fa molt de temps que no la veiem, crec que des d'abans de la pandèmia, i ja se'l veia molt descuidada", apunta un veí del barri.

Fins al lloc es va traslladar la comissió judicial. El Jutjat d'Instrucció número 13 de València, en funcions de guàrdia, va procedir a l'aixecament del cadàver, que va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València.

Així mateix, agents del grup d'Homicidis de la Policia Nacional i de l'equip de policia científica han acudit aquest matí a l'habitatge, situat a la segona planta d'aquesta finca del carrer Sant Marcel·lí de València, per prosseguir amb les investigacions per aclarir els fets. Tot apunta que tant la víctima com el fill detingut podrien patir algun tipus de problema mental.

Es dona la circumstància que el juny del 2017 i en aquest mateix barri, un home, Joaquín CV, va degollar el seu progenitor, de 73 anys, perquè "tractava malament" la seva mare. El parricida va confessar i va admetre tots els càrrecs acceptant una pena de set anys i mig d'internament en un centre en contemplar la Fiscalia una eximent incompleta d'alteració psíquica.