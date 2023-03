La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a estafar ajuntaments. Entre les víctimes, hi ha un ajuntament gironí a qui la banda hauria defraudat 314.000 euros suplantant la identitat d'una empresa de neteja contractada. Segons informa la Policia en un comunicat, l'operatiu s'ha saldat fins al moment amb sis detencions i no es descarta que n'hi pugui haver més. La investigació va començar arran de la denúncia presentada per un ajuntament de Mallorca a finals d'abril del 2022. El consistori havia transferit més de 300.000 euros a un compte bancari facilitat per la suposada empresa de manteniment i neteja. Era, en realitat, un frau. L'ajuntament se'n va adonar quan l'empresa real va reclamar els diners.

La investigació va començar per la denúncia presentada per l'ajuntament balear l'abril del 2022. El consistori va alertar que el departament financer havia transferit més de 300.000 euros com a pagament a un número de compte facilitat per correu electrònic per l'empresa de manteniment i neteja contractada. Els delinqüents van suplantar la mercantil per aconseguir els diners.

Dies després d'haver fet la transferència, l'empresa autèntica va contactar amb l'ajuntament per preguntar pel pagament dels serveis perquè no havien rebut els diners. Va ser aleshores quan el consistori es va adonar de l'engany. Segons informa la Policia Nacional, van descobrir que la banda s'havia fet passar per l'empresa a través del mail substituint el número de compte real per un altre que controlat del suposat líder de l'organització criminal.

La primera fase de la investigació va permetre identificar dues persones que es trobaven en un nivell inferior de l'organització i que actuaven com a 'mules': obrien comptes bancaris al seu nom per desviar l'efectiu defraudat a canvi de cobrar una compensació econòmica. Actuaven sota l'ordre del capitost. La Policia Nacional ha determinat que oferia uns 50 euros a terceres persones a canvi d'obrir comptes.

Així, el líder del grup tenia accés a aquests comptes, des dels quals operava utilitzant-les com a intermediaris per moure els diners estafats.

La segona fase de la investigació ha permès identificar i arrestar el líder de l'organització. Els agents van registrar un domicili a Madrid a finals de febrer, on van intervenir tres mòbils i van detenir-ne el propietari, que tenia la funció de captar 'mules' a través de les xarxes socials. Així, se situava en una escala superior dins l'organització. La Policia Nacional va arribar així a dues 'mules més'.

L'anàlisi dels comptes bancaris ha estat clau per arribar a l'ajuntament de les comarques gironines estafat. Els agents van detectar que, amb el mateix 'modus operandi', van aconseguir que el consistori transferís 314.000 euros.

'El frau del CEO' es basa en "ficar-se al mig" de les converses a través de correu electrònic i aconseguir així colar un mitjà de pagament en el marc d'una relació comercial legítima. Els estafadors acostumen a utilitzar terceres persones o documentació falsa, com ara certificats bancaris manipulats, per ordir l'engany i donar-li aparença de legalitat.