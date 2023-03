Els Mossos estan investigant una agressió sexual a una dona aquesta matinada al districte de Sants de Barcelona, segons ha confirmat la policia catalana. Fonts properes al cas expliquen que els fets s'han produït a prop d'una discoteca de l'entorn del Poble Espanyol. Els Mossos han rebut l'avís cap a les 5 del matí. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari. De moment no hi ha detinguts i el cos policial està investigant els fets. La patronal de l'oci nocturn Fecasarm i Spain Nightlife ha assegurat a l'ACN que demanaran ser acusació popular al cas. L'entitat condemna els fets i confia que es detingui l'autor.

A banda, remarca que la discoteca propera al lloc de l'agressió té implementat el distintiu internacional de seguretat atorgat per l'Associació Internacional d'Oci Nocturn que inclou un protocol per evitar agressions sexuals i com actuar en cas que n'hi hagi. La patronal assegura que "l'actuació del local és correcta" però argumenta que "no hi podia fer més perquè els fets han tingut lloc a fora". La patronal afegeix que la seguretat del local va ajudar la víctima quan la va detectar i va trucar la policia.