Un família de Badalona ha denunciat als Mossos d’Esquadra una agressió sexual en grup patida per una menor d’11 anys. La Unitat Central de Menors, tal com ha avançat la periodista Anna Punsí en el programa Planta Baixa de TV-3 i ha confirmat aquest diari, investiga un atac que presumptament van cometre sis adolescents, cinc dels quals ja han sigut identificats.

Tal com ha detallat Punsí, tres dels cinc identificats són menors de 14 anys i en conseqüència són inimputables, la qual cosa significa que la justícia no pot actuar contra ells. Els altres dos, que tenen més de 14 anys però menys de 18 anys, van ser detinguts el mes de febrer passat. Un es troba en llibertat vigilada i l’altre, sobre el qual pesen les acusacions més greus, es troba en un règim tancat de la Conselleria de Justícia.

Una germana gran, entrevistada en el programa esmentat, ha explicat que la família va esbrinar el que havia passat un mes més tard, a mitjans de desembre. Ho van saber quan un tercer germà, escolaritzat a la mateixa escola que la nena, va arribar a casa assegurant que li havien explicat al centre que corria un vídeo en el qual apareixia la seva germana petita. La noia va revelar llavors com havia passat. Va explicar que un dissabte al migdia, possiblement el 19 de novembre, havia acudit sola al centre comercial Magic de Badalona dient-li a la seva mare que anava només a fer un volt amb les seves amigues pel veïnat.

Al Magic, mentre es trobava mirant roba, va ser abordada per un grup de sis adolescents que, a punta de ganivet, la van conduir al bany del centre i allà la van agredir sexualment. «Quan van acabar se’n van anar i la van deixar tirada», ha relatat la germana gran de la víctima. La menor va asseverar així mateix que havia mirat d’explicar el que havia passat a un vigilant de seguretat, però que aquest no la va creure.

Denúncia

La família, que només llavors va començar a comprendre els dies de més introversió que havia manifestat la noia –estar més tancada a la seva habitació o mostrar-se menys jovial que de costum–, va acudir a denunciar els fets a una comissaria dels Mossos. «Si tingués poders màgics m’agradaria que [la seva germana petita] estigués bé, que no l’afectés. Té una vida per endavant. [Li agradaria també] que aquestes persones paguin pel que han fet, perquè és horrible, violent, producte d’una societat que és no és conscient del que està passant», ha declarat.

Punsí ha aclarit així mateix que el centre comercial Magic no ha identificat el presumpte vigilant que hagués pogut donar la veu d’alarma minuts després del que va passar i també que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha comunicat a les tres famílies dels menors inimputables el que han fet els seus fills.

La investigació continua oberta perquè encara queda un menor no identificat i la menor, que està sent tractada per pediatres i psicòlegs de l’Hospital de Can Ruti, va donar negatiu en les anàlisis que se li van practicar per descartar que hagués contret una malaltia infecciosa durant l’agressió sexual. L’escola es reunirà aquest dijous amb la família afectada.