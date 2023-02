El TSJC ha admès jutjar l'exconseller de Cultura Lluís Puig pel 'cas Sixena' perquè és aforat. En canvi remet la causa contra Santi Vila a un jutjat penal de Barcelona en considerar que no es compleixen els requisits que obligarien a ser jutjats conjuntament. En aquest sentit, conclou que no hi ha cap indici de concert o connexió entre ells dos a l'hora de cometre les suposades conductes delictives i afegeix que, fins i tot es podria donar el cas que s'emetessin dues sentències contradictòries sense que es veiessin vulnerats els seus drets.

Tots dos estan acusats de desobediència per no haver atès amb celeritat l'ordre del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca de traslladar obres del Museu de Lleida al Monestir de Sixena.