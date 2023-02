Una persona que dormia en un contenidor a la ciutat de Girona va perdre dos dits la matinada de dijous després d’acabar a dins del camió d’escombraries. Els fets van passar cap a la una de la matinada i la intervenció del conductor va permetre evitar una desgràcia major.

La víctima és una persona que dorm al carrer i que aquella nit va buscar refugi en un contenidor de paper i cartó al barri de Fontajau. Quan el camió va agafar el contenidor i va abocar tot el que hi havia a dins per tal que el sistema ho triturés tot per compactar els residus i guanyar espai, el conductor es va adonar que alguna cosa no anava bé. A la càmera instal·lada als camions per comprovar tot el procés de recollida, el conductor va acabar detectant que hi havia una persona a dins. Va aturar el mecanisme. L’home atrapat ja havia perdut dos dits. Els serveis d’emergència van dirigir-se al lloc i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari per tallar-li l’hemorràgia.

Malgrat que la boca dels contenidors són petites i que la tapa sol estar falcada amb claus per evitar-ne l’obertura, molts són forçats per darrere llençar-hi objectes de grans dimensions o per poder remenar i veure què hi ha al contenidor.

No és el primer cop que una persona pateix un accident greu quan dormia en un contenidor. A Sevilla, l’any 2003 un home va morir esclafat dins del camió. A Granada l’any 2009, les càmeres del camió van detectar un home abans de ser introduït a la premsa del vehicle. L’any 2010, a Albacete, un camioner va aturar la trituradora just a temps. A Sant Sebastià, els crits del jove que ja era a dins del camió també van evitar una desgràcia. El 2021, els escombriaires, van aturar el mecanisme de la compactadora segons abans d’esclafar una persona. En contenidors de roba també hi ha hagut situacions similars.

A Arbúcies, l’any 2012 un jove de 27 anys va morir en quedar atrapat durant hores pel sistema antirobatoris. A Girona, els Mossos van rescatar un home que havia caigut a dins d’un contenidor taronja, l’any 2015, al parc del Migdia.