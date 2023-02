Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal liderat per tres germans especialitzat en robar obres d'art, entre les quals dues peces originals de Salvador Dalí valorades en 300.000 euros. Es tracta de dos carbonets de 1922 que l'artista hauria fet per il·lustrar el llibre Les Gràcies de l'Empordà, per encàrrec de l'escriptor Pere Coromines i que s'han pogut autentificar gràcies a la col·laboració de la Fundació Gala – Salvador Dalí. A més, la Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos també ha desmantellat un taller de falsificacions de litografies d'artistes com Dalí o Picasso ubicat a Badalona i que hauria distribuït material en almenys 12 països com ara Austràlia, Bèlgica, Canadà, Suïssa, Xile o Xina.