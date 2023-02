Una inspecció de pesca duta a terme aquest dimecres per inspectors de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri i de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra (URMA) va permetre comissar 88 quilos de peix a la sortida del port de l’Escala en una actuació emmarcada dins el Pla de control i inspecció de la pesca i de les activitats marítimes.

L’actuació es va resoldre amb tres denúncies per transportar peix dins del maleter de vehicles no isotèrmics que no havien passat per la llotja. El peix (sardina, seitó i sorell) era dins de cubells de pintura i bosses de plàstic amb poc gel que el conservés en les condicions de fred adients.

Els serveis conjunts en aquestes actuacions sobre traçabilitat i peix fora de llotja (el transport del peix en negre) tenen l’objectiu d’acabar amb la pràctica de la comercialització fraudulenta del peix i la venda clandestina del recurs pesquer.

Es dona el cas que sovint aquest peix és venut a la via pública o en locals, sense garanties sanitàries per al cos humà.

El peix comissat va ser lliurat al Centre de Recuperació de Fauna de Castelló d’Empúries en no tenir prou garanties de frescor i conservació òptimes per al consum humà.