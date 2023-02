La Policia Nacional ha detingut a Llers a un fugitiu francès per la seva participació en la comissió del robatori d'11 milions de francs suïssos al país helvètic. A l'arrestat, considerat com a objectiu d'alt valor (High Value Target) per França, li constava una Ordre Europea de Detenció i Lliurament emès per França per a ser jutjat pels delictes de robatori organitzat amb armes, danys, incendi provocat i pertinença a organització criminal, per la qual cosa s'enfronta a cadena perpètua.

Durant la recerca, els agents van detectar a l'escapolit a Llers, concretament en una petita finca rústica i aïllada, on es va establir un dispositiu de vigilància que va permetre la detenció del fugit en el seu domicili.

A partir d'informacions enviades, l'octubre de 2020, a l'Oficina SIRENE Espanya per part de les autoritats franceses, els investigadors van tenir coneixement de la presència al nostre país d'un ciutadà francès que havia fugit després de ser detingut al costat de part de la seva organització criminal per la seva participació en la comissió d'un important robatori a Suïssa, on es van apoderar d'11 milions de francs suïssos. Els fets es remunten a agost de 2019 a Suïssa, quan dos furgons blindats van ser assaltats per deu persones encaputxades i fortament armades. Instants després tres vehicles diferents van esperar en els voltants del lloc per a recollir als individus i emprendre la fugida amb el botí obtingut. Posteriorment, un d'aquests furgons assaltats va ser calcinat, al costat de dos vehicles utilitzats pels delinqüents.

Adoptava nombroses mesures de seguretat

El fugitiu tenia un alt grau de coneixement de les tècniques de recerca policial i per aquest motiu adoptava nombroses mesures de seguretat. Per tot això, el dispositiu establert pels investigadors exigia especial cura en les mesures a adoptar per a evitar posar en sobre alerta a l'investigat.

En un primer moment els agents van situar la presència del fugitiu a la província de Màlaga al costat d'altres membres de l'organització identificats en aquesta zona; si bé després d'una exhaustiva recerca, el seu rastre va portar als agents a la província de Girona, on es va establir la possible ubicació del pròfug en una petita finca rústica preparada per al cultiu i equipada amb una nau rural als afores de la localitat de Llers. La finca es trobava completament aïllada en el camp i sense habitatges, en un lloc de difícil accés i localització, i sense serveis ni edificacions.

Càmeres de videovigilància i gossos ensinistrats

Després dels primers dies els investigadors van comprovar que la propietat estava ocupada per un home que passava la pràctica totalitat del dia tancat a l'interior de l'habitatge i que tan sols se separava un parell de metres de la porta per a deixar sortir a un gos. Una vegada identificada la persona com el pròfug buscat, les investigacions es van centrar en la determinació exacta de les mesures de seguretat que aquest duia a terme, amb la finalitat de preparar un operatiu policial per a la seva detenció de la forma més eficient i eficaç possible. Fruit d'aquestes, els agents van detectar la presència de càmeres de videovigilància en la nau amb seguiment en temps real, així com diversos gossos ensinistrats que permetien al fugitiu mantenir-se en alerta davant qualsevol mínim indici de presències estranyes o desconegudes en la zona.

Una vegada obtinguda informació sobre la possibilitat de la tinença d'armes de foc per part del buscat, ja que el mateix era coneixedor del maneig i disposava d'accés a aquestes, així com l'alt grau d'evasió que posseïa, els agents van procedir a l'entrada al domicili per a detenir-lo. Davant aquests fets el fugitiu va tractar de fugir per una finestra en veure's sorprès per les unitats tàctiques que procedien a l'assalt de l'habitatge, sense aconseguir el seu propòsit.

Una vegada a l'interior els investigadors van localitzar un assecador de marihuana, a més de substància estupefaent en diferents quantitats amb un pes total aproximat de 7,83 quilograms, utensilis per al cultiu de la marihuana, un assecador de cabdells amb un pes aproximat de 1,785 quilograms, una arma de foc curta i amb la numeració esborrada, un carregador amb 12 cartutxos, 2.625 euros en efectiu, una carta d'identitat francesa i un passaport francès amb filiació falsa.