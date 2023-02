Les agressions a funcionaris de la presó del Puig de les Basses han crescut un 54 % durant el 2022. En total, segons ha fet públic el sindicat CSIF a partir de dades del Departament de Justícia, l'any passat se'n van registrar 60. D'aquestes, sis casos van ser greus i els 54 restants, lleus. El sindicat subratlla que, tot i que hi ha hagut un descens en el nombre d'agressions greus (el 2021 en van ser vuit), es registren augments "preocupants" de les lleus (de 31 el 2021 a 54 el 2022) i de les temptatives (de 33 a 41). Segons l'estadística, el Puig de les Basses ha registrat el 12% de les 577 agressions que hi va haver a les presons catalanes durant l'any.

Una d'aquestes agressions que va transcendir va tenir lloc el juliol passat, quan un pres del centre penitenciar va agredir un funcionari mossegant-lo al coll i ferint-lo de gravetat. Arran de l'atac, els sindicats CSIF i ACAIP i el col·lectiu Marea Blava van convocar una aturada de 20 minuts a les presons com a mesura de protesta.

El sindicat CSIF denuncia que les xifres d'agressions a les presons "continuen pujant any rere any" i ho qualifica com una "escalada de violència" contra els funcionaris. Per això, reclamen mesures per aturar aquestes "xifres vergonyoses".

El sindicat ha fet públic un estudi, elaborat per a partir de dades de Justícia, que posa xifres a les agressions que pateixen els funcionaris de presons. El CSIF subratlla que, durant el 2022, al Puig de les Basses se'n van registrar 60. En comparació amb el 2021 són un 54% més (n'hi va haver 39) però també augmenten en relació al 2020 (quan la xifra d'agressions registrades va ser de 28).

En paral·lel a les agressions, el sindicat també recull que les temptatives també van anar a l'alça. Perquè durant el 2022 a la presó de Figueres hi va haver 41 casos d'interns que van intentar agredir funcionaris. És un augment respecte el 2021 (quan n'hi va haver 33) però és encara més significatiu comparant amb el nombre de temptatives del 2020 (19) o del 2019 (18).

Segons CSIF, la totalitat dels incidents greus han acabat en denúncia mentre que poc més de la meitat dels lleus al Puig de les Basses s'han denunciat: el 57%. L'estadística del 2021 situava aquesta presó com la tercera de Catalunya amb més agressions. El 2022 no ha estat així i està en cinquè lloc, per darrere de Brians 2, Brians 1, Ponent i Quatre Camins.

Segons les mateixes dades, el nombre d'interns al Puig de les Basses és de 714.