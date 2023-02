La policia investiga què hi ha darrere del succés que va tenir lloc aquest diumenge a la tarda a San Javier (Múrcia), quan el cotxe d'una família va ser tirotejat per uns individus que van escapar, informen testimonis i fonts pròximes al cas.

Va ser un veí el que va alertar a Emergències, minuts abans de les vuit de la tarda: acabava de sentir trets i havia vist un cotxe sortir derrapant, a gran velocitat. Semblava fugir. En concret, ocorria en un carrer de Santiago de la Ribera. Al lloc es van desplaçar ràpidament agents de la Policia Local, que no van trobar gens sospitós. Com tampoc hi havia ferits, no es va requerir la presència d'una ambulància.

Una emboscada

Hores després, un home es dirigia a la caserna a posar una denúncia: segons va relatar, ell i la seva família havien estat les víctimes del tiroteig, encara que afortunadament havien salvat la vida i sortit il·lesos. Els fets van esdevenir quan ell, la seva esposa i el seu fill de 3 anys es desplaçaven en el seu cotxe i, de sobte, van sofrir una emboscada.

Sempre segons el denunciant, uns individus, que també anaven en vehicles, els van tancar el passat en un carrer de La Ribera, van treure armes de foc i van començar a tirotejar el seu automòbil des dels seus cotxes. Serien els trets que hauria escoltat el veí que va anomenar al 112. A continuació, els tiradors van escapar a tota velocitat en els seus cotxes.

L'home, en la seva denúncia, va dir haver reconegut a un dels seus atacants i va afirmar que tot venia d'un problema que ell hauria tingut la nit abans en una discoteca, on hauria discutit amb un subjecte que seria, segons ell, un dels quals va intentar matar-lo. A ell i a la seva família.

Fonts pròximes al cas van apuntar que l'individu al qual va identificar el pare de família seria un home amb antecedents per diversos fets delictius, alguns d'ells contra la salut pública, per la qual cosa no es descarta que el tiroteig hagi estat per un revenja. Les perquisicions acaben de començar i totes les teories estan obertes.