El futbolista Dani Alves, a presó preventiva per violar presumptament una noia de 23 anys en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona la matinada de l'últim dia del 2022, ha canviat tres vegades de versió per intentar desmentir l'acusació que pesa sobre ell. Ni el comunicat de lesions de la víctima ni tampoc la ubicació de les empremtes dactilars encaixaven en la darrera versió que va oferir Alves. I ara, segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, les proves d'ADN han confirmat que també va mentir en aquest tercer relat.

Diversos testimonis avalen al jutjat la versió de la noia que va denunciar Alves per agressió sexual Alves va assegurar davant de la jutgessa el 20 de gener que la víctima li va practicar una fel·lació, però les restes de semen que es van recollir de les mostres intravaginals de la víctima són seus, segons els resultats de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. La noia, després de la suposada agressió, va ser enviada en ambulància aquella mateixa matinada del 31 de desembre a l'Hospital Clínic, centre de referència on han d'acudir amb la menor dilació de temps les dones que han patit una agressió sexual. Allà, la denunciant va ser sotmesa a un examen forense que va recollir mostres biològiques intravaginals. En aquestes mostres van aparèixer restes de semen. També hi havia líquid espermàtic a la roba interior de la denunciant. La denunciant de Dani Alves s'oposa al seu recurs per sortir de la presó provisional