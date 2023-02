Un gos deslligat mossega "amb violència" un ciclista a Girona

Tres ciclistes gironins tornaven de fer una ruta en BTT per les Gavarres dissabte al migdia. Encara els faltava fer un pic: el castell de Sant Miquel. Però mentre feien l’enllaç pel carrer de les Creus (estret i amb una pendent pronunciada), que connecta l’ermita del Calvari amb la Torre Gironella, un gos deslligat va fulminar l’idil·li. «Els meus companys van aconseguir esquivar-lo però jo anava 30 metres més enrere, el gos se’m va posar per darrera la bicicleta i de cop vaig sentir una mossegada molt violenta al bessó de la cama dreta», relata la víctima, que prefereix mantenir l’anonimat.

Però no es podia deslliurar de la mandíbula de l’animal. «El gos va començar a cridar de la ràbia amb la que premia les dents, però vaig amb pedals automàtics i no podia treure el peu», lamenta. Un dels seus companys, de fet, havia advertit al propietari que lligués l’animal només uns segons abans de l’incident. «Va passar de tot, anava amb la corretja penjada al coll i duia uns auriculars», explica la víctima, que per la velocitat dels fets no va aconseguir retenir la raça de l’animal.

En un primer moment, en veure’s els pantalons estripats, va pensar que seria «només una esgarrapada», així que va fer el cor fort i va intentar seguir pedalant per a atrapar als companys. «Em vaig aturar 60 metres més enllà, la ferida em començava a fer mal i la sang ja em tacava les botes», recorda. Aleshores, ells van examinar-li la ferida. «La mossegada li havia arrencat la pell», recorda un dels companys, que també vol mantenir l’anonimat. De fet, la víctima assegura que «tenia més de 10 centímetres de pell penjant», però ràpidament va poder reaccionar: «Portava una genollera, la vaig agafar i vaig fer compressió al bessó per a frenar l’hemorràgia», sosté.

Preocupació per les vacunes

La preocupació, però, també se centrava en la cartilla de vacunació del gos. Mentre la víctima es premia la ferida, els altres dos ciclistes van intentar localitzar al propietari: «Un va desfer el camí per a trobar al jove i explicar-li el que acabava de passar, i l’altre va trucar a la Policia Municipal perquè es desplacessin al lloc dels fets per a identificar al propietari i comprovar el certificat veterinari del gos», explica la víctima. Però al cap de 25 minuts, encara no havia arribat cap patrulla. «Ja no ens podíem esperar més, tant el propietari del gos com l’animal s’havien esfumat i la ferida cada vegada sagnava més», assegura. «Vam tornar a trucar a la Policia Municipal per a dir-los que si no podien venir, nosaltres anàvem corrents a un hospital perquè hi havia risc d’infecció», assegura.

Més de 30 punts de sutura

La víctima va aconseguir arribar a una clínica gironina pel seu propi peu. «Em van desinfectar la ferida i, unes hores més tard, entrava al quiròfan perquè m’havien de reconstruir la part lateral del bessó», detalla. En total, van aplicar-li més de 30 punts de sutura.

El ciclista afectat per la mossegada va presentar ahir una denúncia als Mossos d’Esquadra. «És important localitzar al propietari», assegura la víctima. En aquest sentit, sosté que «tot i que soc conscient que la ràbia està erradicada des de l’any 1978 i que ara només hi ha algun cas puntual, com va passar fa pocs mesos a Ceuta i Melilla, em quedaria molt més tranquil si pogués comprovar el carnet de vacunació de l’animal». A més, assegura que és «impossible» no pensar-hi: «Si se’t posa al cos, d’aquí a 8 mesos pot ser devastadora», assegura.

«A un nen l’hauria matat»

Però la reivindicació va més enllà. «No vull cap indemnització, vull que fer-li entendre al propietari que ha de portar el gos lligat, perquè si hagués mossegat a un nen en comptes de a mi, amb la intensitat amb la que ho va fer, li hauria arrencat la cama o l’hauria matat», assegura. Amb tot, denuncia la «irresponsabilitat» del propietari. En aquest sentit, fa una crida a «sancionar aquests comportaments incívics».

A més, afegeix que «tots ens estimem molt Girona i també és un pol d’atracció pel ciclisme, però si situacions com aquesta es tornen a repetir la gent agafarà por».