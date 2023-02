Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 7 de febrer tres homes de 41, 49 i 50 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

A principis del mes de febrer la Unitat d’Investigació d’aquesta comissaria va tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana dins una finca rural de grans dimensions ubicada a l’antiga carretera de Pont de Molins a Boadella, a Llers. La masia comptava amb dues antigues construccions, una d’ús d’habitatge i un altre edifici agrícola, usat anteriorment pel bestiar.

Després d’obrir una investigació, el passat 7 de febrer els mossos van detenir dos homes dins la masia de Llers com a responsables d’aquest gran cultiu, i un tercer home a la ciutat de Figueres com a responsable d’haver llogat la finca per plantar-hi la droga.

Tanmateix els mossos van constatar amb la companyia elèctrica que a la masia hi havia defraudació de fluid elèctric, ja que hi havia l’escomesa de la llum connectada fraudulentament.

L’endemà, 8 de febrer, es va dur a terme una entrada i perquisició amb efectius de la Unitat d’Investigació i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, on es va localitzar una gran instal·lació amb els aparells de cultiu necessaris pel seu creixement i floració tals com, transformadors, focus, fertilitzants, filtres de carbó, extractors i ventiladors.

Com a tret diferencial, en aquest gran cultiu es van localitzar estances perfectament muntades amb Díodes Emissors de Llum (LED), que arriben a representar entre un 40% i un 50% d’estalvi d’energia, un 80% menys que les làmpades incandescents per produir la mateixa llum, i permeten més de quaranta mil hores de duració, així doncs els permetia rendibilitzar millor la plantació.

En total es van intervenir 5.500 plantes en un avançat estadi de creixement que segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior la droga estaria valorada en 778.155 euros.

Els detinguts, a qui no els consten antecedents, han passat avui a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.