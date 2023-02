La Policia Nacional, en el marc d'un Procediment de Recerca de la Fiscalia Europea i sota la tutela d'un jutge de garanties de l'Audiència Nacional, ha destapat un frau de subvencions europees en l'àmbit rural a través d'un sindicat agrari d'àmbit estatal. Hi ha 42 persones investigades però no detingudes i s'han realitzat dos escorcolls a la seu estatal del sindicat a Madrid i a la regional d'Andalusia. Així mateix, s'han sol·licitat set requeriments d'informació a les seus de Catalunya, Aragó, les Balears, el País Basc, el País Valencià, la Rioja i Múrcia, segons ha informat el cos policial en un comunicat.

L'exhaustiva anàlisi de tres exercicis econòmics a nivell estatal ha revelat l'existència de múltiples irregularitats en la justificació d'ajudes mitjançant la utilització de documents falsos i un sistema d'imitació de signatures sofisticat. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, és la primera explotació operativa d'aquest tipus a Espanya des de la creació de la Fiscalia Europea.

Les indagacions es van iniciar a requeriment d'un jutjat d'instrucció de Sevilla, que posteriorment remetria les actuacions a la Fiscalia Europea per haver sol·licitat la investigació, i arran d'una denúncia contra un sindicat. A la denúncia es feia referència a l'ús de documents falsos per justificar activitats no realitzades l'execució de les quals es trobava subvencionada.

L'anàlisi de la documentació va revelar la presumpta existència de múltiples irregularitats en la justificació d'ajudes mitjançant un sofisticat sistema d'imitació de signatures als documents que conformaven l'expedient de justificació. Amb l'avenç de les indagacions, els agents van destapar un presumpte frau en subvencions, amb càrrec a pressupostos europeus, en la justificació dels ajuts prestats per la Direcció General de Migracions entre els anys 2018 i 2020. Els ajuts estaven destinats a l'atenció de ciutadans estrangers a Espanya en matèria d'organització i coordinació de contractacions, assessorament en informació sociolaboral i visita a allotjaments.

La complexitat de la investigació ha radicat en l'extensió temporal del frau, així com la seva extensió territorial, el col·lectiu afectat i la naturalesa dels fons implicats. A més, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha col·laborat en la confrontació exhaustiva de documents i l'anàlisi de dades.