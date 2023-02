El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la circulació per la carretera N-260 al municipi d'Ordis torna a estar normalitzada. La via s'havia tallat per reparar els danys causats per un accident que ha implicat un camió, una furgoneta i un turisme.

L'accident s'ha produït a primera hora del matí d'aquest dimecres dia 8. El tall s'ha allargat fins a dos quarts de deu, segons ha informat Trànsit. 🟢 Circulació normalitzada a l'N-260 a Ordis#SCT #accident — Trànsit (@transit) 8 de febrero de 2023