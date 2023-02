Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys que havia entrat a robar en un supermercat de Girona. Després que els propietaris l'enxampessin, l'home volia amagar-se en un bloc de pisos de Salt però els Mossos d'Esquadra l'han acabat trobant. A la desesperada, el detingut ha intentat llançar un dels agents pel forat de l'escala des d'un setè pis. L'home ha acabat detingut per un robatori amb violència i un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Aquest dimarts el lladre, que tenia antecedents, ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat a l'espera de judici.

Els fets van tenir lloc el dilluns a les quatre de la matinada, quan els Mossos de la comissaria de Girona van rebre l'avís d'un robatori amb força en un supermercat del carrer de Bastiments de la ciutat. El lladre havia trencat la reixa metàl·lica i el vidre per poder entrar a l'establiment. Els propietaris van anar fins al local i van sorprendre el lladre a dins del supermercat amb una llanterna.

Quan aquest va veure'ls, va reaccionar amb violència per poder escapar. Un dels propietaris va acabar amb una ferida a la mà. El lladre, però, es va deixar una motxilla i una cisalla en el lloc dels fets. Sortint del supermercat, el jove va fugir corrent en direcció a Salt.

Els Mossos d'Esquadra van començar a buscar-lo per la plaça de Catalunya de Salt i una patrulla el va localitzar amagat darrera d'un vehicle. En veure la policia, va fugir cap al passeig d'Olot i va entrar en un edifici després de forçar la porta.

En aquell moment, una patrulla que no anava uniformada però participava en la recerca de l'home va entrar dins de l'escala i va pujar fins la setena planta, on hi havia el fugitiu. Aquest, en veure que no tenia sortida va començar a colpejar la porta del terrat per forçar-la, però no ho va aconseguir. Un dels agents s'hi va acostar per detenir-lo i aquest, el va agafar violentament i el va empènyer amb la intenció de llançar-lo pel forta de l'escala.

L'agent es va agafar a la barana per no precipitar-se al buit. El lladre va colpejar els policies i finalment van caure plegats per les escales. Els agents van acabar detenint el jove de 22 anys. En l'escorcoll van veure que portava els guants i la llanterna que havia utilitzat per cometre el robatori, un telèfon mòbil i 90 euros en bitllets fraccionats.