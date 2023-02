«Amarna no té sororitat, utilitza el feminisme per defensar una cosa que no ha de defensar i trepitja el col·lectiu [...]. No sap el que és l’ètica feminista i defensa la pedofília i la violació». Són algunes de les frases que es van poder llegir a les pancartes d’una exposició contra l’explotació sexual i el tràfic organitzada per tres artistes i activistes feministes a l’estació d’Atocha de Madrid el 23 de setembre.

Ara, l’exactriu porno Amarna Miller ha demandant la directora, la dissenyadora i la comissària de la ‘performance’ i tres dones més, que, segons assegura al seu escrit, al qual ha accedit CAS OBERT, del mateix grup editorial que l'Empordà, «van estudiar el projecte, li van donar el vistiplau i van adjudicar 14.999 euros de fons públics per finançar-la». Es tracta de la ministra d’Igualtat, Irene Montero; la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell;, i la secretària d’Estat d’Igualtat, Ángela Rodríguez.

Miller, que va posar despullada a les seves xarxes socials per demanar el vot per a Podem a les eleccions generals del 2015, assegura a la seva demanda, que ha correspost al Jutjat de Primera Instància número 103 de Madrid, que les tres dirigents del Ministeri d’Igualtat «van participar activament en l’elecció de l’exposició» i en són «responsables com a òrgan de contractació del ministeri». Al ser preguntades per CAS OBERT, fonts del Ministeri d’Igualtat aclareixen que l’exposició, que va ser inaugurada per Rosell, «contenia declaracions i opinions d’adolescents sobre el tema de la mostra».

EMBRUTAR LA SEVA IMATGE

L’exactriu porno i ‘influencer’, que des de fa anys participa en xerrades i altres activitats en defensa del feminisme, acusa les sis dones i un alt càrrec d’Adif, que va permetre celebrar la mostra a l’estació d’Atocha, de «denigrar-la, embrutar la seva imatge i perjudicar la seva reputació» amb «expressions vexatòries» i «acusacions gravíssimes». Afegeix que «no hi ha res d’artístic en el fet d’imputar fets delictius (com defensar la violació i la pedofília) a una persona innocent».

La mostra, coneguda com a «Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidades», incloïa maniquins per representar «la cosificació del cos de la dona» i plafons amb textos contra la pornografia. En alguns s’assenyalava Miller amb les seves inicials: «El que diu A. M. l’hi han inculcat de petita i veu normal traspassar-ho. Treballa en això i li convé defensar-ho. Amarna pretén que canviem la nostra visió sobre el porno només perquè a ella li va bé».

«És innegable que la intenció de les autores va ser la de difamar i desprestigiar Amarna, sense tenir cap altre ànim, com podria haver sigut fer una veritable campanya en contra de la violència de gènere i el tràfic de dones, i no utilitzar l’erari públic per desprestigiar una ‘influencer’ defensora incòlume de la lluita contra la violència de gènere i el tràfic», afirma a la seva demanda Miller, representada pel despatx d’advocats Martínez-Echevarría.

FONS PÚBLICS

Segons la documentació que l’actriu ha aportat al jutjat, el Ministeri d’Igualtat va finançar l’exposició «amb una adjudicació directa de fons», ja que no comportava una quantitat econòmica elevada: «es tracta d’un contracte menor, per la qual cosa no estava subjecte a publicitat».

«L’únic nom que apareix totalment o parcialment al llarg del text de l’exposició és el d’Amarna. Això posa en relleu que l’única intenció ha sigut la de perjudicar públicament la seva imatge amb una fixació particular», afegeix a la seva demanda.

Els lletrats de Miller, que han refusat fer declaracions a aquest mitjà, recorden al seu escrit que l’actriu és una «artista de prestigi reconegut i de projecció pública a Espanya» i una «reconeguda escriptora, activista i divulgadora feminista, amb 338.000 seguidors a Instagram i 12.000 a TikTok, que ha rebut premis per la seva activitat a favor dels drets de les dones». Afegeixen que la seva imatge «sempre ha anat acompanyada de la seva lluita constant en aquest àmbit i en el de l’abolició de l’esclavitud sexual i la violència sexual».

ATAC A LA SEVA LLUITA IDEOLÒGICA

Una imatge que s’ha vist «greument perjudicada» per l’exposició: «Aquest atac tant innecessari com brutal contra ella ha suposat un intent de deslegitimació de la seva particular defensa del feminisme i els drets humans. No només ha suposat un atac directe a la seva lluita ideològica, sinó que s’han posat en entredit els seus projectes humanitaris a escala nacional i internacional, i s’ha restat credibilitat al seu esforç i la seva visió, malgrat l’àmplia tasca que Amarna exerceix a països com la República del Txad», denuncien els advocats de l’actriu.

L’exposició, que va estar ubicada «durant 15 dies al centre del Jardín Tropical de l’estació d’Atocha, per on transiten diàriament centenars de milers de persones», ha causat en Amarna Miller «un clar mal moral» i ha fet que «perdi contractes i col·laboracions», afirmen. Per això, l’actriu exigeix que els demandats es disculpin públicament, que retirin les fotografies de l’exposició que continuen publicades a la web de «Mercado Canalla» i demana que la indemnitzin amb 280.000 euros. Altrament, adverteix, interposarà una querella contra ells per calúmnies i injúries greus.

Fa un mes, Miller va afirmar en una entrevista que aquest «atac finançat per Igualtat» es deu a la seva «posició a favor de la despenalització de la prostitució». L’actriu assegura que se sent «defraudada amb Podem».