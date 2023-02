El jugador de rugbi britànic Levi Davis, desaparegut a Barcelona la passada tardor, va difondre un vídeo en què explica que la seva vida corre perill i que és víctima d'una trama de corrupció policial i política. Al vídeo, que ja no es pot veure però que es va publicar breument al seu perfil d'Instagram, hi diu que no se sent segur i que persones que eren de la seva confiança l'han gravat mentre tenia sexe i anava drogat, uns vídeos amb els quals l'estarien extorsionant. També hi diu que va posar el cas, que considera una violació, en mans de la policia britànica i que tot el que els va dir va acabar sabent-ho el grup de persones que diu que l'han estat assetjant.

El jove, que quan va desaparèixer tenia 24 anys, va ser vist per darrer copal pub irlandès 'The Old Irish Pub' de la Rambla de Barcelona i al cap d'un mes es va trobar el seu passaport.