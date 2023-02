Javier Pérez Santana, productor de cine que va ser detingut i posat en llibertat després de la denúncia per agressió sexual durant la festa del premis Feroz celebrats a Saragossa, podria sumar un delicte d’odi. No només va tocar, suposadament, els pits de l’actriu gironina Jedet, sinó que la va insultar per ser una dona transgènere.

Així consta en l’atestat policial a què ha tingut accés El Periódico de Aragón, del mateix grup e l'Empordà, en el qual es destaca que la denunciant va plantar cara a Pérez Santana i que aquest, suposadament, li va etzibar: «‘Travelo’ de merda, ets un travesti envejós, puta, transsexual envejosa, ves amb compte amb mi que soc gitano»; en actitud fanfarrona, altiva i en reiterades ocasions. Uns greuges que, de ser certs, col·lideixen directament amb ‘Mi vacío y yo’, el semidocumental centrat en la història d’una persona amb disfòria de gènere que va produir l’arrest.

Va ser l’últim que, segons la denúncia i els sis testimonis de l’ocorregut, va poder fer Pérez Santana abans de ser separat de la víctima pel personal de seguretat de l’Espai Ebre, lloc on se celebrava la festa posterior a l’entrega de premis, i el seu arrest per part de la Policia Local. Quan van arribar els agents, segons van fer constar, aquest home de 55 anys estava en un banc plorant.

Però l’agressió es remunta diverses hores enrere i es divideix en tres actes. El primer cap a les 02.30 hores. Segons va relatar la víctima als agents, ella es trobava disfrutant de la festa quan se li van acostar dos homes, entre ells el productor. Li van dir que eren els seus «fans», començant a lloar-li el seu treball. Aquesta els va saludar cordialment i després d’una petita conversa, la jove va preferir acomiadar-se’n perquè «atès l’estat i l’actitud en la qual es trobaven, aquestes persones podrien estar sota els efectes d’alguna substància estupefaent», cosa que li va generar rebuig.

En aquell moment, presumptament, Pérez Santana li va dir: «Ets molt dolenta, no m'estimes gens», i ella li va contestar: «Com t’he d'estimar si no et conec». Però l’enfrontament no va quedar allà, ja que el productor li va dir, segons la denunciant: «Ets molt dolenta, nosaltres volíem que formessis part d’aquesta família, però ara et deixarem fora». Se’n van anar, no sense abans escoltar de boca de l’actriu: «No vull formar part de la seva família, que ja tinc la meva».

La festa posterior als guardons va continuar fins que hi va tornar a haver una altra topada «amb els mateixos pretextos» entre els dos homes i la denunciant, aconseguint ignorar-los. No obstant, va arribar una tercera ocasió poc abans que acabés la celebració. Va ser quan Jedet –el nom de la qual es va fer públic per part de la presidenta de l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya (AICE), María Guerra– estava amb un amic. Llavors, el productor de cine es va acostar «de manera sorprenent» a l’actriu i «la va agafar» del pit. Una situació que va esglaiar la jove, que li va dir que marxés. Ho va fer, però va tornar segons després.

Va ser quan l’actriu, que va encarnar la Veneno en la sèrie d’Atresmedia, ho va comentar amb altres assistents de la festa, que van dir que Pérez Santana i un altre home «estaven fent tocaments en zones impúdiques dels presents sense el consentiment d’aquests». En aquest nou acostament va ser quan es van produir els insults a la denunciant.

Es dona la circumstància que dels sis testimonis, un d’ells va explicar als agents que el productor Pérez Santana li havia fet una «llepada al coll» i que si bé al principi no presentaria denúncia per aquests fets, havia canviat d’idea. No hauria sigut l’únic, ja que altres actors com Bob Pop, també han assenyalat que van patir tocaments per part del detingut. Fins i tot, ahir, el director de cine, Marc Ferrer, va dir a les xarxes socials que a la festa dels premis Feroz 2022 també va patir assetjament per part del detingut.

Declaració a la policia i al jutjat

Però El Periódico de Aragón també ha tingut accés a la declaració davant la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Prefectura Superior de Policia d’Aragó i la magistrada titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de Saragossa. Als investigadors els va dir que no era cert que s’acostés a Jedet per la seva tasca professional ja que «sé que ha fet algun petit paper com a actriu, però desconec el seu treball, així que no he pogut lloar el seu treball» i que «en cap moment» va pretendre que formés part de «la seva família de treball».

Sobre els tocaments en si, l’arrestat va dir a la Policia Nacional que no podien ser certs, i va destacar: «A mi una dona no m’atrau sexualment, soc homosexual», i va assenyalar, així mateix, que no va poder insultar-la per ser una dona trans ja que ell no s’expressa de tal manera.

Ja davant la jutge de guàrdia, l’arrestat va assenyalar a la instructora que aquella nit havia begut molt i que no recorda res. Això sí, va ressaltar que ha fet pel·lícules defensant el col·lectiu trans.

L’altra denúncia, a un director

Però aquesta no va ser l’única denúncia per agressió sexual interposada durant els premis Feroz. Un jove va acudir a les 08.51 hores a la comissaria i va assegurar que un director de cine –el nom detallat en l’atestat del qual no es publica per aquest diari fins que no sigui detingut o citat per la magistrada– el va assetjar aquella nit. En la declaració a què ha tingut accés aquest diari, el jove va assegurar que aquesta persona se li va acostar «de manera intimidadora, arribant a aproximar-se a escassos centímetres dels seus llavis», i es va haver d’apartar perquè no se sobrepassés. Una actitud que va patir «en repetides ocasions» des de les 04.00 de la matinada fins que va acabar la festa. Li van resultar «aclaparadores, incòmodes i intimidatòries; i que les va fer amb més assistents», conclou la seva declaració.

Tot això va comportar una onada de repulses de l’alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, que va ser un dels convidats a la gala dels premis fins a l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya (AICE), organitzadora dels Feroz, que van afirmar que «una vegada s’aclareixin els fets, els presumptes autors d’aquest fet lamentable seran vetats dels premis Feroz i de totes les activitats organitzades per l’AICE», han assegurat. Així mateix, han ofert tot el seu suport a la víctimes i han afirmat que des de l’AICE sempre es treballa perquè els Feroz i tots els seus esdeveniments «siguin un lloc segur, per la qual cosa està col·laborant amb la policia per aclarir l’ocorregut».