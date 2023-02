Un home de 38 anys ha estat detingut a Figueres com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a interior d'empresa i un delicte de robatori amb violència i intimidació. En concret se l'acusa de forçar dipòsits de camions per robar el gasoil. Es dona el cas que en dos dies va ser detingut dues vegades. La primera el 27 de gener, després que els Mossos tinguessin coneixement que la matinada del 25 al 26 algú havia forçat els taps dels dipòsits de tres camions i n'havia extret el combustible en una empresa càrnica del carrer Portugal. La segona detenció va ser el dia 29 després que un home expliqués que havia estat víctima d'un robatori amb força.

En el cas del robatori de gasoil, els vehicles, que estaven estacionats dins l'empresa però a l'aire lliure, van patir uns danys que van suposar que els camions no es poguessin engegar i haguessin de ser reparats. El valor del gasoil sostret ascendia a 370 euros.

L'endemà dia 27 de gener a la nit, i fruit d'un dispositiu policial específic de vigilància dels Mossos, els agents van enxampar i detenir un home in fraganti a l'interior del recinte de l'empresa, just quan estava carregant diverses garrafes de benzina i just en el moment que travessava el forat que havia fet a la tanca perimetral.

La policia explica que en el moment de la detenció l'home feia molta olor a gasoil i portava un tall a les mans, i que havia intentat sostreure 6 garrafes amb 42 litres de carburant. En l'escorcoll se li va trobar un tornavís i una junta de goma negra. En aquesta ocasió havia forçat i succionat gasoil de cinc camions. En tots els robatoris el lladre entrava foradant una de les reixes exteriors del perímetre de l’empresa.

El detingut, amb antecedents per fets similars, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres i va quedar en llibertat amb càrrecs.

Violència i intimidació

Al cap de dos dies, la mitja nit del 29 de gener, els Mossos es van adreçar al carrer Marca de l'Ham de Figueres perquè una persona acabava de ser víctima d'un robatori amb violència i intimidació quan es trobava al carrer.

La víctima va explicar a la dotació policial que un home li havia sostret totes les monedes que portava a sobre, uns 10 euros, intimidant-lo posant-li una arma blanca al coll.

Gràcies a la descripció de la víctima, els Mossos van fer recerca per la zona i el van localitzar caminant pel carrer a les immediacions de la plaça Europa. Els agents li van intervenir un ganivet i els diners en monedes localitzats en l'escorcoll.

El mateix dia va tornar a ser posat a disposició judicial i va tornar a quedar en llibertat amb càrrecs.