Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns de matinada a dos homes que transportaven dos fusells AK-47 en el seu vehicle en una àrea de servei de la carretera AP-7, al seu pas per Garrigàs.

Fonts pròximes als fets han explicat que un cotxe patrulla es va detenir per posar gasolina al voltant de les 3.10 hores de la matinada, i que el conductor d'un turisme de matrícula francesa "es va posar en actitud nerviosa".

Davant les sospites que poguessin portar alguna cosa il·lícita, els Mossos han decidit aturar els dos homes i identificar-los. Segons la documentació que han facilitat als agents, i que ara s'està comprovant per veure si és certa, un d'ells és un francès de 31 anys; i l'altre, un jove de 25 anys procedent de Mauritània.

Els agents van identificar als dos ocupants i van inspeccionar el cotxe, i van trobar els dos fusells d'assalt AK-47, més coneguts com a kalàixnikov, que, en principi, "estan inutilitzats", per la qual cosa els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'informe de balística per saber si s'han utilitzat anteriorment.

A més, els policies també han comprovat com el cotxe en què viatjaven portava plaques de matrícula falses (perquè els números que hi apareixien no es corresponien amb el del bastidor).

Les mateixes fonts han explicat que els agents van detenir als dos ocupants del vehicle per un delicte de tinença il·lícita d'armes i falsedat documental, i que un d'ells estava buscat per la policia francesa.