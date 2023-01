El jutjat central d'instrucció 2 de Madrid, amb seu a l'Audiència Nacional, ha acordat presó sense fiança per a un detingut a Girona per terrorisme gihadista. El magistrat ha atès la petició del fiscal Marcelo de Azcárraga, que li atribueix un delicte del 577.2 del Codi Penal que preveu condemnes per a activitats relacionades amb la captació i l'adoctrinament amb finalitats terroristes o per haver facilitat instruccions i entrenament per a la fabricació d'explosius o armes de foc. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van arrestar el sospitós dimecres a la tarda al barri de Santa Eugènia i ha passat aquest divendres a disposició judicial. La causa està sota secret de sumari.

En una nota conjunta dels dos cossos policials s'indica que l'operació ha comptat amb la col·laboració del servei policial FBI dels Estats Units. També s'explica que el detingut és d'origen marroquí i té nacionalitat espanyola, i que estava en un procés avançat de radicalització gihadista. Comptava, afegeixen els dos cossos, amb un perfil "de gran violència i agressivitat". Sempre segons el relat policial, el detingut mantenia perfils actius en diferents plataformes de xarxes socials i accedia a l'anomenada Web Fosca per "afavorir els seus propòsits terroristes". Feia servir internet per mostrar suport actiu a DAESH, obtenir manuals d'armes i explosiu i adquirir armes. L'operatiu policial també ha pogut comprovar que el detingut "visionava l'execució d'atemptats gihadistes a Europa". Segons el comunicat, el mateix dia de la detenció havia fet cerques sobre com dur a terme apunyalaments i sobre atemptats fets amb armes blanques. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil destaquen, alhora, que la col·laboració de l'FBI ha estat "imprescindible" per identificar i neutralitzar el presumpte terrorista.