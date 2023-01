El dia a dia d'Alves a Brians 2: comparteix cel·la amb l'altre Coutinho

Zero privilegis. Pura normalitat. Compliment dels protocols. Ni una diferència respecte qualsevol altre pres, però tothom sap, tant a la Generalitat, a la Conselleria de Justícia com als Mossos d’Esquadra i especialment a Brians 2, on acaba de ser traslladat el futbolista brasiler Dani Alves, de 39 anys, presumpte violador d’una noia de 23 anys en un lavabo de la discoteca Sutton, que no és un cas més.

Donada la fermesa i determinació amb què la jutge Anna Marín va enviar a la presó sense fiança el popular i premiat exfutbolista blaugrana, ara acomiadat dels Pumas de Mèxic, i un cop examinada la gran documentació aportada per la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos, els responsables de Brians 2 no han volgut deixar res a l’atzar i, pel fet de tenir la responsabilitat de cuidar-se de la seguretat i de la salut del futbolista, van decidir, des d’un primer moment, que Alves comptés, per a la seva adaptació, amb la presència a la seva mateixa cel·la d’un altre pres, acusat també d’un delicte sexual.

Després d’una exhaustiva selecció, Alves compta amb la companyia del també brasiler Coutinho, que compartirà el dia a dia amb el futbolista. No deixa de ser curiós que el company escollit tingui el mateix cognom que un altre famosíssim futbolista, que va pertànyer al Barça i ara a l’Aston Villa anglès, que, sens dubte, va compartir grans moments, fora i dins del terreny de joc, amb el veterà exfutbolista del Barça. «El paper del company de cel·la d’Alves», assenyalen fonts coneixedores de la seva situació penitenciària, molt delicada, sobretot quan fa referència al seu estat anímic, «és molt important, doncs, donada la contundent decisió de la jutge i l’extensa, documentada i detallada investigació dels Mossos, tot sembla indicar que Alves podria passar molt temps a la presó, ja que, tal com va detectar la jutge, el perill que, per la seva capacitat econòmica, fugi d’Espanya, no només és molt possible, sinó molt fàcil».

Coutinho, doncs, jugarà un paper molt important en l’adaptació d’Alves al seu dia a dia a la presó, considerada un veritable poble, amb hospital, poliesportiu, teatre..., però amb una rutina molt severa, que arrenca a les vuit del matí i acaba a les deu de la nit, quan s’apaguen tots els llums dels mòduls. La primera impressió dels que han conviscut amb ell durant els tres primers dies d’estada d’Alves a Brians 2 els permet assegurar que «se’l veu un paio dur, de gran enteresa, conscient que això pot durar i sabedor que si la presó s’eternitza serà molt dur i haurà d’adaptar-se de la millor manera possible». En aquest sentit, els responsables de les presons catalanes no estan especialment preocupats per la seguretat d’Alves, ja que el seu trasllat de Brians 1 a Brians 2 es produeix, precisament, per poder controlar-lo millor.

És veritat que al mòdul 13 de Brians 2, a Sant Esteve de Sesrovires, on es troba Alves, que s’exposa a una pena d’entre 4 i 12 anys de presó, només hi ha presos acusats de delictes sexuals i n’hi ha de tota classe social i condició. La vida a la presó, evidentment, no té res a veure amb la vida que ha portat Alves fins a la seva detenció. Són el dia i la nit. Ara, no només ha d’ajustar-se a un horari i estil de vida estricte, sinó obeir les ordres dels funcionaris i suportar que tothom el reconegui i el miri com a algú especial al qual, potser, s’acostaran per aconseguir alguna cosa tot i que, en aquest sentit, el control serà enorme.

«És evident», assenyala un important advocat barceloní, que, en cap moment, ha pretès fer-se amb el cas com sí que han intentat algunes de les togues d’or de Barcelona, «que la feina del col·lega Cristóbal Martell serà trobar alguna o algunes escletxes per desmuntar la instrucció que, pel que s’ha anat sabent, està molt ben realitzada, documentada i argumentada, amb prou proves, potser, com per fer molt difícil la seva sortida de la presó». El mateix lletrat afirma que «perquè una jutge substituta decideixi amb tanta contundència i seguretat enviar a la presó un acusat tan mediàtic ha d’estar molt segura del que fa i saber que les proves són contundents».

Llibertat sota fiança

És evident que la decisió d’Alves de reforçar la feina de la seva advocada Miraida Puente, especialista en estrangeria i, per tant, en principi víctima, diuen fonts juristes, de la contundència de l’acusació i d’una solvent instrucció, amb l’espectacular i cridaner fitxatge de Martell, un autèntic primer espasa de l’advocacia catalana, té com a principal objectiu aconseguir la llibertat sota fiança del futbolista comprometent-se, lògicament, a no abandonar el país durant els pròxims mesos. Les fonts penitenciàries consultades estan convençudes que Alves no serà, de cap manera, un pres conflictiu i que, atès el seu caràcter extravertit, podria anar adaptant-se a poc a poc a la rutina carcerària i convertir-se, qui sap, «fins i tot en un gran monitor de futbol, en el millor».

És evident que el brasiler Coutinho jugarà un paper molt important en l’adaptació d’Alves, ja que, sens dubte, serà el primer que, si detecta alguna anomalia en el seu comportament, especialment, en el seu estat anímic, podrà disparar les alarmes perquè els responsables del centre, on hi ha metges, psicòlegs, juristes, educadors... afrontin els problemes a què s’enfronta el ja exfutbolista del Pumas de Mèxic.