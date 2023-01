Un home ha trobat un nadó abandonat en una bossa d'esport en ple carrer del districte de Sants de Barcelona aquest dimarts al matí i ha avisat els Mossos d'Esquadra, ha informat la policia catalana a Europa Press.

Segons ha avançat TV3, el menor ha estat trobat amb vida, els serveis d'emergència l'han traslladat a un centre hospitalari.

La policia catalana ha rebut l'avís "poc abans" de les 7 del matí i ha obert una investigació.

Segons han explicat en una atenció als mitjans els agents que s'hi han desplaçat immediatament, es tracta d'un nen amb prop d'un mes de vida. El caporal Carlos ha relatat que en arribar han comprovat que la temperatura del cos del nadó era "idònia", es movia i no plorava. Els agents creuen que es podria tractar d'un delicte d'abandonament de menors però també de temptativa d'homicidi. El bebè ha estat traslladat en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu i hi ha una investigació policial oberta.

"Patíem perquè justament avui era un dia amb molt de fred i estava plovent", ha admès el caporal, de la Unitat de Seguretat Ciutadana acompanyat per l'agent Cristina, de la mateixa unitat.

Segons el relat dels Mossos, el primer avís l'ha fet una dona que ha requerit el 112. La dona els ha explicat que un altre home l'ha alertat que hi havia un nadó a la via pública i en apropar-s'hi ha constatat que era així i ha trucat al 112. En arribar, ha explicat el caporal, s'han trobat la dona amb el nadó en braços. De fet, les indicacions que li havien donat des del 112 era que agafés el nadó en braços i esperés l'arribada dels agents.

"Hem fet la primera assistència d'agafar el nen, hem comprovat que la temperatura del cos era idònia, el nen es movia, no plorava i l'hem posat al cotxe perquè a la via pública feia molt de fred", ha apuntat el caporal Carlos. Tot seguit, un cop dins, li han posat roba per sobre i han requerit el SEM, que l'ha traslladat a l'hospital. Des del centre mèdic han informat als Mossos que el nadó estava bé i en condicions.

Els agents creuen, a jutjar per la temperatura corporal del nadó, que no ha estat gaire estona a la via pública. També han matisat que la bossa on l'ha trobat la dona inicialment no era d'esport -com havien dit inicialment els Mossos- sinó de tela i el nen estava tapat amb una manta. Als agents els ha sobtat que el nadó no plorava, es movia amb normalitat i tenia els ulls ben oberts.

La senyora que ha vist el nadó quan anava caminant cap a la feina s'ha endut "l'ensurt de la seva vida", ha assegurat el caporal. Era a tocar de la vorera i davant d'un local que estava tancat, a la cantonada entre el carrer Begur i la Rambla de Badal.

Investigació oberta

En aquests moments, la Unitat d'Investigació de Sants té oberta una investigació. Com a part d'aquesta s'espera la recerca de testimonis, revisar càmeres de videovigilància pròximes al lloc dels fets i veure quines persones passen habitualment per allà. El caporal Carlos ha destacat que com a part de la investigació, s'està intentant localitzar l'home que ha avisat la dona que hi havia un nadó al carrer abandonat.