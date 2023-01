Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit a Empuriabrava. Segons ha avançat ElCaso.cat i recull l'agència ACN, els fets han passat cap a un quart de quatre de la tarda i els implicats s'haurien disparat des de dos cotxes (un amb plaques de matrícula franceses; i l'altre, espanyoles).

Segons detalla la periodista Anna Punsí, el ferit ha estat traslladat a l'hospital de Figueres amb "diversos impactes de bala" i el Mossos han trobat en el lloc del tiroteig " 6 beines de 9 milímetres". De moment, no han transcendit més detalls sobre els fets. Els Mossos han obert una investigació i treballen per intentar localitzar els implicats, que haurien fugit del lloc dels fets. La policia no descarta que es tracti d'un enfrontament derivat per un afer de drogues.