Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes per l'assalt violent frustrat en una empresa de criptomonedes situada en un pis de l'Eixample de Barcelona. Els atacants van ser sorpresos per l'empresari en el moment en què lligaven i emmordassaven la conserge de l'edifici, i van fugir per l'arribada imminent de la policia. Els fets van passar el 14 de gener al voltant de les 15.30 hores i el grup criminal havia traçat un pla per dur a terme l'atracament a l'empresa de bitcoins. Mentre un d'ells ja era a dins de l'empresa fent-se passar per un client que havia concertat una entrevista personal, els altres quatre assaltants van irrompre a l'edifici amb una pistola elèctrica i brides per lligar de mans i peus i reduir la conserge de la finca.

Per poder immobilitzar la vigilant van fer un gran aldarull i, arran del soroll, una de les víctimes va sortir a l'escala per veure què succeïa, va detectar la irrupció dels lladres i va donar ràpidament avís a la policia. Els assaltants, en adonar-se que els havien descobert i davant l'arribada policial imminent, van emprendre la fugida per una escala de servei del mateix edifici fins arribar al terrat, des d'on haurien saltat al bloc de pisos veí. Mentrestant, el lladre que ja era a dins de l'oficina va intentar abandonar l'edifici per la porta principal. Però quan baixava per l'escala es va trobar de cara amb els agents que ja havien arribat i que van trobar-se amb la conserge lligada de mans i peus a la porteria. Els agents van aturar-lo i, en escorcollar-lo, li van a trobar a sobre guants de làtex, les claus d'un cotxe i el tiquet d'un pàrquing proper. Davant la incongruència de les seves explicacions sobre el motiu de la seva presència al lloc, el van detenir com a presumpte autor d'un robatori violent. En l'escorcoll de la finca, els agents van trobar també brides i una tàser a l'escala de l'edifici. Amb les claus del vehicle i el tiquet de l'aparcament que portava a sobre el detingut, els agents van establir un dispositiu de recerca al voltant de aparcament per localitzar i detenir la resta d'integrants del grup. A presó els cinc detinguts, un d'ells amb 63 antecedents Després d'inspeccionar el lloc van trobar un cotxe estacionat de la mateixa marca que el clauer i van intensificar la vigilància. Finalment, els agents van veure aproximar-s'hi uns homes, que van resultar ser els altres quatre assaltants que buscaven el seu cotxe per fugir. Als cinc detinguts, un d'ells amb 63 antecedents policials, se'ls atribueixen els delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, danys, lesions i amenaces. Tots ells han ingressat a presó.