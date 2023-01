El detingut per agredir sexualment una noia a Llançà feia menys d'un mes que havia sortit de la presó on havia complert condemna per una violació a una dona de 60 a Empuriabrava l'any 2014. Es tracta de Benjamin Laurent Calzadilla, de 30 anys, a qui l'Audiència de Girona va condemnar l'any 2015 a una pena de 9 anys de presó i a 5 més de llibertat vigilada un cop sortís en llibertat. Segons ha pogut saber l'ACN, l'ara investigat per l'agressió a Llançà va sortir de la presó a les portes de Nadal. Es dona la circumstància que un familiar seu té un domicili al municipi. L'agressió es va produir al camí de ronda, a la zona de la Farella, pels volts de les vuit del matí aquest diumenge.

La víctima estava caminant per la zona i va avançar l'agressor, que simulava parlar per telèfon, quan de sobte la va agafar per l'esquena, li va tapar la boca i la va llençar a terra. Un cop a sobre, li va tocar els pits però la noia va aconseguir cridar i un veí que hi havia a la zona la va socórrer. L'agressor va fugir però el van detenir just l'endemà, dilluns. Tant la víctima com una veïna de la zona, que l'havia vist en actitud sospitosa prop de casa seva, el van identificar en una roda de reconeixement. Després de passar a disposició judicial, el jutge en va ordenar l'ingrés a presó.

L'Audiència de Girona va condemnar Calzadilla a 9 anys de presó l'any 2015 per una violació a una dona de 60 anys que va cometre la nit del 29 de març del 2014 a Empuriabrava, quan tenia 21 anys.

L'acusat va enganyar la víctima perquè li obrís la porta del seu negoci, una gestoria, que ja estava tancada però amb la dona treballant dins. L'agressor va colpejar al vidre de la porta per preguntant-li per una adreça, va simular que no la sentia i va aconseguir que l'obrís i li permetés entrar dins per fer una trucada. L'acusat va argumentar que no tenia "saldo".

Mentre la dona marcava un número de telèfon, la va agafar pel coll amb gran violència i la va llençar a terra immobilitzant-la. La sentència va concloure que, aleshores, l'agressor li va treure la roba de la part superior del cos, fent cas omís als crits i la resistència de la dona i, valent-se de la seva força, la va arrossegar fins a un petit distribuïdor d'accés als despatxos.

Un cop allà, la va acabar de despullar totalment, es va treure ell també la roba i la va obligar a fer-li una fel·lació. "Després, va intentar sense èxit penetrar-la vaginalment i finalment la va penetrar per via anal en repetides ocasions", recollia la sentència.

A més, la sentència remarca que la víctima va témer per la seva vida perquè el jove la va advertir en reiterades ocasions que si no aconseguia violar-la, la mataria. Durant la brutal agressió, li va oprimir el coll amb les mans i va utilitzar un cinturó que s'havia tret per fustigar-la al pit.

L'Audiència el va condemnar per agressió sexual amb penetració i falta de lesions. L'Audiència també li va prohibir viure o visitar Empuriabrava durant 12 anys, li va imposar 5 anys de llibertat vigilada després de la presó i una indemnització a la víctima amb 15.000 euros. L'acusat i ara investigat per una altra agressió sexual va sortir de la presó fa menys d'un mes, concretament, el 24 de desembre.

Una altra agressió a França

En el moment del judici, es va saber també que, tot i que aleshores no tenia antecedents, una familiar "directa", probablement la seva mare, el va denunciar a França per uns fets similars.