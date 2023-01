Condemnat un administrador de la propietat per quedar-se uns 50.000 euros dels veïns a Roses

La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat un administrador de la propietat a sis mesos de presó per quedar-se prop de 50.000 euros d’una comunitat de propietaris de Roses.

L’acusat va admetre haver comès un delicte de falsedat documental i un delicte continuat d’apropiació indeguda, i les parts van pactar una rebaixa de pena. Inicialment, la fiscalia li demanava 5 anys de presó, però li ha reconegut una atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici, sense que sigui atribuïble a l’acusat. També haurà de pagar una multa de 900 euros. Pel que fa a la quantitat defraudada, se n’haurà de fer càrrec l’asseguradora. Com que tenia contractades dues pòlisses en dues asseguradores i durant el judici no s'han posat d'acord sobre qui ostenta la responsabilitat civil, el tribunal ha de dictaminar quina és la que haurà de pagar.

El processat, que feia quinze anys que s’encarregava d’administrar aquella propietat, va desviar diners a comptes personals entre 2010 i 2014. El seu càrrec li permetia operar amb plenes facultats per fer pagaments i cobraments i tenia accés al compte de la comunitat.

La fiscalia relata que l’acusat s’aprofitava que hi havia propietaris que pagaven les quotes de la comunitat en efectiu per quedar-se 26.803,98 euros. A més, va fer diverses transferències a nom seu de forma irregular per pagar els seus honoraris entre 2013 i 2014 per valor de 1.915 euros cadascuna.

També va introduir als comptes anuals de la comunitat partides comptables que no s’ajustaven a la realitat. Per exemple, mentre que a la partida de l’1 de setembre de 2010 constava un saldo inicial de 29.819,67 euros, al compte bancari hi havia només 1.625,61 euros. Durant cada any es van produir situacions similars. Finalment, en els comptes anuals de 2013 -2014 hi consta una despesa per reparar l’ascensor de 32.550,59 euros, mentre que la quantitat assignada real va ser de 8.878,87 euros.