Els Mossos d’Esquadra han detingut avui un home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle amb intimidació i un delicte de lesions lleus.

Els fets es van produir al voltant de les 5 del matí, quan un home ha sol·licitat el servei d’un taxi a l’aeroport del Prat de Barcelona per anar fins a Alemanya.

Dues hores més tard, quan han arribat a una benzinera de la Jonquera, el taxista ha baixat del vehicle per pagar el proveïment de carburant i el passatger ha aprofitat per seure al seient del conductor i tancar-se a l’interior del vehicle.

Seguidament, el taxista s’ha dirigit al cotxe i li ha demanat que baixés, però el client ha iniciat la marxa emportant-se el taxista penjant de la finestra durant uns metres i produint-li lesions al braç i la cama.

Poc després, en un control d’alcoholèmia planificat a l’AP-7 a la sortida 2, una dotació de trànsit ha aturat el taxi per fer les comprovacions oportunes. Quan l’agent ha interactuat amb el conductor li ha semblat estrany que no parlés ni català ni castellà i davant la pregunta d’on era el taxista que constava a la llicència, el conductor ha respost que no ho sabia.

L’home ha continuat amb un discurs incoherent i ha explicat als agents que havia estat segrestat i que havia aconseguit escapar amb el taxi, però els mossos han detectat que tot era un engany.

En el mateix moment s’ha presentat al control un home, que ha informat que acabava de deixar al taxista titular del vehicle a la comissaria de la Jonquera denunciant la sostracció del taxi.

Els agents han comprovat els fets i l’home que conduïa el taxi ha quedat detingut pel robatori i furt d’ús del vehicle i per les lesions lleus produïdes al taxista.

El detingut ha passat avui mateix a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.