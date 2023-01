Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dilluns que han trobat el cos sense vida del veí de Quart de 77 anys que portava desaparegut des del 8 de desembre.

La família d'en Josep, de 77 anys i veí de Quart, no tenia notícies d'ell des del 8 de desembre. Posteriorment, el 17 de desembre, va fer efectiva la denúncia davant els Mossos d'Esquadra. La descripció que es va facilitar en aquell moment era la d'un home d'1,78 metres d'alçada, cabell afaitat, ulls marrons i, com a tret distintiu, a l'orella esquerra hi duia tres arracades amb brillants.

El cos policial va realitzar les corresponents tasques d'investigació, així com una recerca sobre el terreny. Aquest dilluns, els Mossos han informat per mitjà d'un tuit que han trobat el seu cos sense vida.