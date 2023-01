El Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) ha absolt l’administrador de finques condemnat per l’Audiència de Girona a 1 any i 9 mesos de presó per quedar-se 25.217,68 euros dels veïns d’un bloc d’habitatges de Sant Pere Pescador.

La secció tercera el va condemnar el febrer de l’any passat per un delicte d’apropiació indeguda, determinant que l’acusat no havia pogut demostrar on havien anat a parar els diners que van «desaparèixer» del compte de la comunitat de propietaris durant l’any 2015, tenint en compte que l’any anterior el compte tenia un saldo de 25.587,69 euros i l’any següent es va quedar amb 370,01 euros.

L’acusat va justificar aquesta caiguda del saldo durant el judici, al·legant que els diners «desapareguts» es van utilitzar per pagar deutes, entre els quals una liquidació d’IVA d’unes antenes que l’edifici tenia arrendades i que no havien tributat des de l’any 2010. El processat no va fer aquesta gestió perquè entenia que no entrava entre les seves tasques i que això ho havia de fer cada propietari.

La defensa del processat va recórrer la sentència entenent que s’havien vulnerat els seus drets fonamentals, ja que no hi havia cap prova que els diners havien anat a parar a la butxaca del condemnat. Ara, prop d’un any després, l’alt tribunal català li ha donat la raó i ha revocat la condemna, absolent-lo amb tots els pronunciaments favorables.

No es demostra l’ànim de lucre

Per començar, recorda que un delicte d’apropiació indeguda no es pot sustentar si no es demostra l’ànim de lucre per part de la persona acusada, com és el cas. Mentre que les acusacions no han pogut demostrar el destí dels diners, que de fet són els responsables de fer-ho, la tesi exposada pel processat sí que ofereix una hipòtesi alternativa amb indicis, ja que al judici va aportar proves com ara la comunicació dels embargaments d’Hisenda sobre el patrimoni de la comunitat.

Per això, tenint en compte la manca de proves que assenyalin que l’acusat es va quedar els diners, aplica el principi d’in dubio, pro reo com a resolució més favorable. En tot cas, tenint en compte que l’assumpte podria ser resolt per la via civil demanant responsabilitats per presumpta mala gestió dels comptes de la comunitat, tal com ja apuntava la defensa durant el judici, l’alt tribunal conclou que «no s’ha instat cap reclamació civil, que no pot substituir-se recorrent a la denúncia penal».

L’Audiència de Girona, més enllà de la condemna de presó també li havia imposat una multa de 3.000 euros i a indemnitzar a la comunitat amb la quantitat presumptament sostreta. Ara, l’últim recurs de les acusacions és acudir al Tribunal Suprem.

Impagaments

Els veïns pagaven les quotes de la comunitat en mà a l’oficina de l’administrador. Va ser l’any 2015 quan tots els veïns van rebre cartes on se’ls reclamava 300 euros pel manteniment dels ascensors del bloc. Fou en aquest moment quan el president va demanar explicacions a l’administrador sobre l’estat dels comptes bancaris de la propietat, i va descobrir que no hi havia cap compte a nom de la comunitat, sinó que tot estava en nom de l’acusat en un compte privat. El processat administrava la gestió del bloc a través d’aquest compte, amb el qual havia contractat l’arrendament de les antenes, el lloguer del qual ingressava al seu compte. Més enllà del deute amb l’Agència Tributària per les antenes que no es van tributar, l’Agència Catalana de l’Aigua també els reclamava el cànon del pou comunitari de l’edifici, ja que no s’havia pagat des de feia uns anys.