Un home de Figueres ha sigut condemnat a quatre mesos de presó per amenaçar amb una destral a un altre. Els fets van tenir lloc el passat dia 3 de gener al carrer Avinyonet, tal com avança El Punt Avui.

Segons informa la periodista Tura Soler, el condemnat es va acostar a un home que passejava pel carrer i amb una destral -"de dimensions considerables"- la va alçar amenaçant-lo: "Fill de puta, et mataré, sé on vius i et tallaré el cap". Un testimoni va poder alertar a la policia que, justament, passava per allà de paisà, però l'agressor va fugir.

Els Mossos d'Esquadra van poder detenir-lo dies després, tot i que no van poder trobar l'arma ni han descobert el mòbil del delicte.

L'acusat va ser sotmès a judici ràpid, va admetre els fets i acceptar la condemna de quatre mesos i prohibició d’acostar-se a menys de 150 metres de la víctima per un delicte d'amenaces.