Un camió ha cremat de matinada a l'autopista AP-7 al seu pas per Vilablareix.

Aquest incendi encara té les seves conseqüències en la mobilitat, ja que a les vuit del matí, hi ha només dos carrils oberts per circular en sentit França. Això genera retencions que han arribat als tres quilòmetres.

Arran d'això, des del Servei Català de Trànsit es recomana circular per vies alternatives com l'A-2 i l'N-II.

AP 7 Girona Norte, dirección Francia, ahora. Posted by Stancu Vasile on Wednesday, January 4, 2023

Aquest incendi d'un tràiler ha tingut lloc poc després d'un quart de cinc de la matinada, a l'altura del quilòmetre 65 de l'autopista, a Vilablareix. A lloc s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i Bombers.

Els Bombers han activat cinc dotacions per apagar les flames. En arribar s'han trobat, segons informen des del cos d'emergències, que el conductor havia pogut separar el remolc de la cabina.

Això ha fet que finalment el foc només s'hagi pogut estendre pel remolc. Aquest camió estava carregat de roba, cosa que ha propiciat una ràpida expansió del foc. El xofer ha resultat il·lès.

⚠ Es mantenen 2 carrils oberts i 2 tallats a l'AP-7 a Vilablareix ➡ França, per un camió incendiat



🔴 1 km aturades



ℹ Grues treballant al lloc mentre @bomberscat treballen per acabar d'apagar el foc que ha afectat a la càrrega (roba)



https://t.co/7bzpWB9BQj pic.twitter.com/iO0Z6rpfHz — Trànsit (@transit) 5 de enero de 2023

El foc s'ha pogut extingir amb poca estona amb escuma i ara el matí, s'han activat les grues per retirar el vehicle sinistrat. Els bombers s'hi han quedat amb quatre dotacions per acabar de remoure la càrrega afectada i per retirar les restes. El foc també ha afectat una mica de vegetació del voral.