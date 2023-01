Els Bombers han treballat aquest matí en un incendi a Vilatenim.

Han rebut l'avís quan faltaven 2 minuts per les nou del matí per traslladar-se fins a un solar d'aquest nucli de Figueres on s'havia declarat un incendi.

En arribar, s'han trobat que el foc afectava una pila de mobles vells i de fustes, que estaven emmagatzemats en aquesta parcel·la ubicada a la zona de la Figuerola, a prop de la carretera de Roses.

Han actuat amb una dotació per extingir les flames i en poca estona, han donat el foc per apagat. Tampoc s'han hagut de lamentar ferits.