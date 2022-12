L'ocupant d'un vehicle ha mort arran d'un xoc amb un tren de passatgers entre l'estació de Mollerussa i Bell-lloc, segons ha confirmat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El xoc s'ha produït en un pas a nivell i en un primer moment s'havia informat que la persona que viatjava al vehicle havia quedat atrapada. Finalment, s'ha confirmat la seva mort. Al tren hi anaven uns 60 passatgers, que estarien il·lesos segons Renfe, i als que se'ls està gestionant un autobús per fer el trasllat. La circulació a l'R12 es manté tallada. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat i els Bombers de la Generalitat hi són al lloc amb cinc dotacions.