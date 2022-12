Un home va ser detingut dimecres a la nit a Escalona (Toledo) com a presumpte autor de l’agressió amb arma blanca a la seva parella, una dona de 32 anys i en avançat estat de gestació, que ha perdut la vida a la localitat toledana d’Escalona

Segons han indicat a Efe fonts pròximes a la investigació, l’agressió va tenir lloc dimecres a les 20.45 hores al carrer Playa Cala Salions, al terme municipal d’Escalona.

Les fonts han relatat a Efe que a la dona li quedava només una setmana per donar a llum i que els serveis sanitaris han practicat una cesària a la dona, però el nadó ha mort malgrat els intents de reanimació dels facultatius.

La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor, l’exparella de la víctima, amb qui tenia dos fills. Actualment no convivien i la dona mantenia una relació amb un altre home, pare del nadó mort, han afegit les fonts.

Antecedents

El detingut tenia antecedents de violència masclista que daten del 2009 i respecte a la víctima. Però un jutjat de Móstoles (Madrid) va cancel·lar l’ordre de protecció i les mesures cautelars, motiu pel qual ara estaven inactives.

La consellera d’Igualtat de la Junta de Castella-la Manxa i portaveu, Blanca Fernández, ha explicat que «tot apunta que el crim d’Escalona ha sigut un assassinat masclista d’una dona jove embarassada i amb fills».

«És un fet terrible per al qual no tinc paraules i només puc mostrar, en nom del Govern de Castella-la Manxa, que estem trencats pel dolor en aquest moment, la nostra més rotunda condemna. Ens personarem com a acusació popular, com sempre fem, perquè caigui tot el pes de la llei contra el presumpte assassí».

Blanca Fernández ha volgut ressenyar que l’executiu autonòmic reafirma el seu compromís contra la violència masclista» i ha demanat «per enèsima vegada unitat, unitat, unitat, perquè les dones i els fills que pateixen aquesta violència es mereixen, sens dubte, tota la tranquil·litat i tota la seguretat que els puguem donar».

El desembre s’ha convertit el mes amb més víctimes de violència de gènere d’aquest any i, si es confirma aquest assassinat com a crim masclista, ja serien nou les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles aquest mes i 47 les víctimes de violència de gènere des de començament d’any.