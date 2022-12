La Policia Nacional investiga la mort d'una jove de 22 anys que ha mort poc abans de les cinc de la matinada després de caure al buit des d'un sisè pis a Benidorm. La parella de la víctima ha estat qui ha trucat a la Policia per a comunicar la mort de la noia i ha relatat que ha estat un accident en intentar passar des de la finestra d'una habitació al balcó de l'habitatge. No obstant això, la Policia, que havia acudit 45 minuts abans al mateix domicili per l'avís d'uns veïns denunciant una discussió de parella, ha detingut al jove com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi i tracta ara d'aclarir les circumstàncies del succés per a verificar si la mort ha estat accidental, com sosté la parella, o és un assassinat masclista.

El succés ha ocorregut al carrer Dinamarca, en el barri de Benidorm de Els Tolls, prop de la comissaria de la Policia Local. La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmat que la Policia ha procedit a la detenció de la parella sentimental de la víctima per possible homicidi per violència de gènere. Tant la víctima com el detingut són de nacionalitat espanyola.

La Policia Nacional ha estat alertada pocs minuts abans de les quatre de la matinada per veïns de l'immoble on ha mort la jove. Els veïns van indicar que hi havia una parella discutint en el sisè pis i se sentien crits. Una patrulla de la Policia Nacional va acudir al domicili i es va entrevistar amb la parella. Tots dos van reconèixer haver discutit, però van indicar als policies que la baralla no havia "anat a més".

Els agents no van veure indicis de maltractaments en la víctima ni en l'habitatge, per la qual cosa van marxar del lloc. A les 04.40 hores es va rebre una nova trucad del mateix edifici, però en aquesta ocasió era la parella de la víctima per a comunicar que la dona havia caigut per una finestra del sisè pis.

Immediatament van tornar-hi i en arribar es van trobar el jove al portal, que els va indicar on estava la víctima. Els agents van comprovar la defunció de la jove, el cos de la qual estava estirat a la zona enjardinada de la urbanització.

L'arrestat, que, segons els veïns, estava "molt tranquil" en el moment de la detenció, ha negat haver-la llançat, encara que sí ha reconegut que van tenir una discussió.

El jove ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi i ha estat traslladat a la Comissaria de Benidorm, on se li prendrà declaració. La Policia Judicial i la Policia Científica treballen sobre el cas per a tractar de determinar si la jove va ser llançada al buit per la seva parella o bé va patir una mort accidental després de la discussió de parella que van tenir poc abans de la violenta defunció.

També a Benidorm

El mes de setembre passat un home de 73 anys va assassinar a punyalades a la seva dona, de 67 anys, a Benidorm i després es va suïcidar estavellant el seu vehicle contra una grua. La policia va conèixer que es tractava d'un crim masclista quan va acudir al domicili familiar per a notificar la defunció del marit a la dona i la van trobar morta.

Mes funest

De confirmar-se aquesta mort com un crim per violència masclista serien 9 les assassinades només el mes de desembre d'enguany, sense comptar altres tres casos que s'estan investigant. En total, serien més de 1.180 dones assassinades des que es van començar les estadístiques l'any 2003. A més del Comitè de crisi que va convocar ahir el Ministeri d'Igualtat, el ministre de l'Interior Grande-Marlaska ha donat avui una roda de premsa on ha ordenat a les forces de seguretat que s'intensifiquin les mesures de protecció a les víctimes de violència masclista.