Les autoritats busquen Natalia Hernández. L’última vegada que va ser vista va ser a l’aeroport de La Palma el 24 d’octubre. Divuit dies després es denuncia la seva desaparició i després de dos mesos es continua sense saber del seu parador.

La Natalia viatjava fins a La Palma, on havia de treballar en un hotel de Fuencaliente i, tot i que va aterrar a l’illa, no va arribar a recollir la maleta, segons apunten des d’Antena 3.

Des d’Atresmedia han contactat amb Ana, una amiga seva que no entén què ha pogut passar. «No és gens propi d’ella. Sospito que ha passat alguna cosa i que l’han portat a algun lloc», assenyala. A més, no sabia que viatjaria a La Palma i afirma que va ser una decisió d’últim moment.

Els seus familiars i amics es plantegen la possibilitat que pogués conèixer algú a l’avió que la convencés per emportar-se-la. És molt difícil. Cada un pot tenir les seves hipòtesis i tampoc es pot implicar ningú», manté.

«Havia passat per una ruptura sentimental i estava una mica perduda», manté. Creu que alguna cosa devia passar en les últimes setmanes que la va fer canviar de rumb.

La policia assegura que va arribar a l’aeroport de La Palma, però el que va passar allà és tot un misteri. L’últim que saben és que la jove va viatjar sense telèfon, de manera que fa la situació més complicada per localitzar-la.