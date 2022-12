La Policia Local de Llançà i els Mossos d'Esquadra de Figueres han frustrat dues ocupacions en dos dies. El primer intent es va produir aquest dijous a les set de la tarda al carrer Castelló de la localitat, quan una parella va intentar accedir a un habitatge buit. I el segon, aquest divendres a les sis de la tarda al carrer Empúries de la urbanització les Tonyines. Tots dos intents d'ocupació s'han pogut frustrar gràcies a la col·laboració dels veïns, que van alertar-ne de seguida a la policia.

La Policia Local de Llançà va sorprendre una parella mentre intentaven colar-se a un apartament de luxe del carrer Castelló a través d'una finestra. Els veïns havien alertat de sorolls. Gràcies a això, es va poder identificar els ocupes i denunciar-los per un delicte lleu perquè no havien accedit a l'interior de l'habitatge. Els agents van muntar un dispositiu de guàrdia durant tota la nit per evitar que es fes un segon intent d'ocupar el pis. L'endemà al matí, es van tapiar les finestres, col·locar portes antiocupes i una alarma de seguretat.

El segon intent d'ocupació s'ha pogut evitar gràcies a la cooperació de diferents cossos policials i la col·laboració ciutadana. Una veïna de la urbanització les Tonyines va alertar als agents locals que hi havia una parella dins d'una casa que és propietat d'un home de Perpinyà. De seguida, es va establir contacte amb la Policia Municipal d'aquest municipi i es va alertar de la situació al propietari, que aquest mateix divendres ja va interposar una denúncia als Mossos. En poques hores, es van detenir els dos ocupants que van ser traslladats a Figueres.

Ocupes a Llançà

Llançà fa anys que conviu amb problemes d'ocupació en habitatges buits. El 2020, uns 150 veïns van manifestar-se en contra d'aquesta pràctica, que associaven a l'augment d'inseguretat i robatoris al municipi. Ho van fer davant d'un pis ocupat per joves migrants. Per evitar que es repeteixin situacions com aquesta, tant l'alcaldessa Núria Escarpanter, el regidor d'Urbanisme Francesc Guisset i el cap de Policia Local, Òscar Soler, asseguren estar compromesos amb la lluita contra l'ocupació i treballar per la cooperació entre cossos policials.