L'assassí francès Charles Sobhraj, conegut com 'la Serp', que va cometre una sèrie d'homicidis a Àsia als anys 70, ha de ser finalment alliberat aquest divendres al Nepal, van indicar les autoritats i el seu advocat.

L'home, reclòs des del 2003 en aquesta república himalaiana per l'assassinat de dos nord-americans i la vida del qual va inspirar la sèrie de Netflix 'La Serpiente', hauria d'haver sortit dijous, però problemes logístics i jurídics van retardar un dia la seva excarceració.

El Tribunal Suprem del Nepal va ordenar dimecres l'alliberament anticipat per motius de salut de Sobhraj, de 78 anys, i la seva expulsió cap a França en un màxim de 15 dies. Els responsables del centre penitenciari van dir que, una vegada rebuts els documents judicials, el posaran a disposició dels serveis de migració.

«Un cop hagi sigut entregat a Immigració, es decidiran els pròxims passos. Té un problema cardíac i vol tractar-se a l'hospital Gangalal» de Katmandú, va dir el seu advocat Gopal Shiwakoti Chintan.

Drogava les víctimes abans de matar-les

L'assassí necessita una operació a cor obert i la seva posada en llibertat s'ajusta a una llei nepalesa que permet l'excarceració de presos postrats que hagin complert tres quartes parts de la seva condemna.

Sobhraj, un francès d'origen vietnamita i indi, va començar a viatjar pel món a inicis dels anys 70 i va arribar a la capital tailandesa, Bangkok. Fent-se passar per comerciant de joies, es feia amic de les víctimes, moltes de les quals eren motxillers occidentals, a les quals drogava, robava i matava. El Ministeri de Relacions Exteriors francès va indicar que no havia rebut encara de les autoritats del Nepal cap petició per expulsar Sobhraj.

Si «es notifica» l'esmentada sol·licitud, «França estaria obligada a atendre-la perquè Sobhraj és un ciutadà francès», va explicar un portaveu ministerial. El sobrenom de Sobhraj, 'la Serp', venia de la seva capacitat d'assumir altres identitats per evadir la justícia. Es va convertir en el títol d'una exitosa sèrie produïda per la BBC i per Netflix que es va basar en la seva vida.