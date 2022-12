Una jutge ha enviat a la presó cinc amics que s'havien organitzat per seduir noies en aplicacions de cites i violar-les en grup, després d'emborratxar-les, en un pis de Castelldefels (Barcelona), agressions de les quals després es van vantar per WhatsApp: «A la xavala aquesta l'hem destrossat».

Segons fonts judicials, de moment als acusats se'ls atribueix la violació de tres noies la primavera del 2021 al pis de Castelldefels on vivia un d'ells, però de l'anàlisi dels mòbils se'n desprèn que hi pot haver altres víctimes que de moment no han sigut identificades.

La investigació, en la qual han resultat clau els missatges que intercanviaven els detinguts, ha revelat que actuaven de manera organitzada per perpetrar les violacions: un captava la víctima a través d'aplicacions de cites i la portava a una festa amb amics al seu pis, on el grup consumia alcohol, sopava o jugava a la Playstation.

Quan la víctima estava borratxa i «indefensa», manté la magistrada, un la portava a una habitació, on la resta irrompia per violar-la, a vegades per torns, sense que la noia oposés resistència per l'ambient d'intimidació i el temor que la situació li produïa.

«Una violació seria anar pel carrer i lligar una tia»

La jutge considera en la interlocutòria que els acusats havien «normalitzat» les seves pràctiques, i que «menyspreaven les dones», fins al punt que les comentaven, de vegades de manera jocosa, en missatges i àudios en el xat de WhatsApp que compartien, que s'ha convertit en una de les principals proves en contra dels presumptes violadors.

«Et poden buscar la ruïna per un clau que no val la pena. ¿Però no diu res de violació ni res, oi? Aquesta paraula fa por, saps com estan les coses. Una violació seria anar pel carrer, agafar una tia, lligar-la i això. Potser ella va dir que no volia fer de tot i ho vam fer, és diferent», va comentar un dels acusats en el xat el 25 de novembre del 2021.

No és aquest l'únic missatge en el qual expressaven els seus temors per les conseqüències dels seus actes: «Si algun la lia i es posa nerviós i no diu la veritat ens n'anem tots a la presó», va afirmar un altre dels acusats uns dies després.

Altres missatges de text o àudios revelen el to festiu amb què els acusats es referien a les víctimes: «Des de quan una tia és només per a un», «aquí jo aconsegueixo ties i si no convido què», «la noia va molt borratxa, s'aproxima trio» o «recordo que l'endemà va dir el D. [rialles] 'a la xavala aquesta l'hem destrossat, li hem donat en el DNI'».

Actes de depredació sexual

Per tot això, la jutge va acordar aquest dimecres l'ingrés a la presó sense fiança dels cinc detinguts, als quals de moment s'acusa de cinc delictes d'agressió sexual i tres més d'abús o agressió sexual a tres noies, tenint en compte la convicció que van actuar com un «grup organitzat» per sotmetre joves a «actes de depredació sexual».

En la interlocutòria, destaca la credibilitat que li mereix la declaració de les dues víctimes que ha interrogat, mentre que els cinc acusats es van acollir al dret a respondre exclusivament als seus advocats.

Segons detalla la interlocutòria, la primavera del 2021 l'acusat que es dedicava a captar les joves va contactar amb una a través d'una aplicació de cites i la va convidar a una festa a casa seva amb uns amics, els quatre investigats més.

Quan la jove estava tan èbria que gairebé no es podia mantenir dreta, la van ficar en una habitació on la van penetrar vaginalment, analment i oralment per torns i, lluny de cessar en l'agressió quan la noia els va demanar que paressin, la van animar dient-li «si tu pots, ets una campiona», segons la interlocutòria.

En una altra de les agressions, ocorreguda el maig del 2021, la víctima va ser entabanada a través de les xarxes socials perquè acudís a una festa al pis de Castelldefels, on la jove se'n va anar a una habitació amb un dels processats per mantenir relacions íntimes consentides.

Quan era amb ell, hi van irrompre la resta de processats, uns dels quals la va forçar a practicar-li una fel·lació, sense que cap dels altres fes res per evitar-ho, a la qual cosa la noia va accedir perquè no coneixia ningú a la festa i va pensar que d'aquesta manera podria «anar-se'n», afegeix la jutge.