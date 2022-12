Vuit nenes d'entre 13 i 16 anys van assassinar diumenge a la matinada a punyalades un sensesostre als carrers de Toronto (Canadà) per arrabassar-li una ampolla d'alcohol, segons ha explicat una amiga de la víctima en declaracions a la radiotelevisió pública canadenca, CBC.

La testimoni ha relatat que aquest diumenge passat es trobava a l'exterior d'un alberg per a persones sense llar al centre de Toronto quan un grup de vuit adolescents s'hi va aproximar i va intentar arrabassar a la víctima una ampolla d'alcohol. Quan l'home de 59 anys s'hi va resistir, va ser apunyalat per les menors.

La Policia de Toronto va informar dimarts de l'arrest de les menors (tres de 13 anys, tres de 14 anys i dues de 16 anys) com a autores de l'assassinat. Ni la víctima ni les presumptes autores de l'assassinat han sigut identificades per la Policia.

Les vuit nenes estaran detingudes almenys fins al 29 de desembre, quan està previst que compareguin davant d'un tribunal de Toronto. Totes estan acusades d'homicidi no premeditat.

Les vuit viuen en diferents zones de Toronto i havien connectat les unes amb les altres a través de les xarxes socials. I dissabte a la nit van quedar per conèixer-se en persona. Segons recull la premsa canadenca, abans de matar el sensesostre, es van veure implicades en un altre incident delictiu.

L'assassinat del sensesostre per un grup de nenes ha causat commoció a Toronto. «No és que no hi hagi hagut dones implicades en homicidis abans, però a aquest nivell i en aquestes edats, no ho havia vist mai», ha assenyalat el sergent Terry Browne en declaracions a 'The Canadian Press'.

La mort del sensesostre és el 68è assassinat aquest any a la ciutat canadenca.