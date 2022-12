«Adri, vull fer un volt». Martin, assegut en el sofà, va interrompre la conversa amb el seu germà: «vull buidar-me, necessito sortir», va insistir. «Però... vens per a dinar, no?», va contestar Adrian. En el rellotge marcaven gairebé les 13.00 hores del passat 12 de novembre. «Sí, sí. No et preocupis, és fer un volt, promès, torno abans de dinar». Martin no va tornar.

Es van activar les alertes; li van continuar batudes, cartells amb la seva foto i crides en xarxes socials: 'Es busca a Martin Fyrla, un jove de 23 anys desaparegut a Santander'. Ningú sap on és.

Feia una estona que havia sortit. A casa van parar taula. Martin no va arribar. «Necessitarà estar més temps sol», va pensar Adrian. Aliens a tot, paral·lelament, un home que feia una ruta amb les seves filles per la zona costanera de Cueto (Santander) va alertar al 112: hi havia algú nedant en una zona perillosa. De sobte, el senderista, el va deixar de veure. Un helicòpter d'emergències va sobrevolar el lloc.

«Estic una mica atabalat, necessito caminar», la frase ressona en Adrian Fyrla, germà de Martin (i famós DJ i productor musical). «Els dies previs estava una mica apagat, confús...», explica a Caso Abierto, portal de successos i investigació de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà, «però estava dempeus. Caminava, feia ioga... ara no hi és».

«L'he deixat de veure»

El senderista va penjar el telèfon i va esperar en el lloc. Els serveis d'emergència van arribar a la zona indicada, Cueto (Santander), uns penya-segats pròxims al lloc on se celebra el campionat de surf de la 'Vaca Gigante'. «Estava nedant tranquil·lament», descriuria l'home, que afirma que va intentar que sortís de l'aigua. Les condicions del mar no eren bones. Hi havia un fort onatge. «No sé si no em va fer cas o no em va sentir», va explicar el testimoni. No hi havia rastre del banyista, tampoc alerta o denúncia. L'helicòpter va marxar.

El telèfon en 'mode avió'

La tarda va avançar, mentrestant, a casa de Martin. «Estarà amb un amic o fent un volt», recorda Adrian que van pensar a casa, «últimament no estava bé». Fa aproximadament un mes i mig va morir la seva mare. «Martin l'ajudava molt i estava molt unit a ella». La seva marxa el va desestabilitzar una mica, «havia pensat anar-se'n a l'Índia, però no feia el pas. Ell està molt connectat a la naturalesa. No li agrada el capitalisme, no li agrada tot el que no és humà... 'avui dia tot és molt robòtic'», recorda el seu germà que solia dir.

Van intentar trucar-li per telèfon, no van aconseguir contactar amb ell. Tan sols travessar la porta, Martin havia posat el mòbil en 'mode avió'. Moltes vegades ho feia «per a poder estar amb ell, perquè no el molestin». No va sorprendre. Va arribar la nit, i el jove no va arribar a casa; «vam anar a buscar-lo», recorda Adrian, «però vam mantenir la calma. Segur que després tornaria com si res, com solia fer». A casa van pactar un temps de marge, un dia: «en veure que feia molt mal temps i que no s'havia emportat res, el diumenge vam anar a denunciar».

A comissaria, l'agent de policia va recollir tota la informació: «El meu germà va sortir de casa ahir, abans de dinar. No ha tornat i no sabem on pot ser. Té 23 anys, mesura 1,80 cm, és de complexió prima i té cabells llargs i perilla. En el moment de la desaparició portava uns pantalons vermells, una dessuadora grisa fosca i unes sabatilles blaves i grogues». Van tornar a casa, intranquils. Aquella mateixa tarda, una patrulla de la Policia Nacional va picar al timbre de casa seva: Martin podia haver estat al mar.

«Hi ha un banyista desaparegut, ens van dir. Ara mateix la policia està buscant a un banyista i al seu germà. Són dues persones fins que no es demostri el contrari», reviu Adrian, «però... també van dir que, probablement, el banyista era el meu germà perquè no hi havia més denúncies». Van arrencar les batudes, intermitents, perquè van estar marcades per un fort temporal.

La seva dessuadora i les seves sabatilles

Un dels punts a batre se centrava en la zona de Cueto, a mitja hora de casa, on el testimoni va afirmar veure a un jove nedar. Un parell de dies més tard, voluntaris -arribats de diferents punts del mapa, amics i seguidors d'Adrian- van trobar una dessuadora i unes sabatilles. «Eren d'ell», confirma el seu germà. Estaven en una zona rocosa, de difícil accés. «Confirmem amb això que el meu germà estava aquí banyant-se», lamenta Adrian. «Les sabatilles estaven deslligades, és a dir que es va treure la roba, la va deixar en alguna roca i se'n va anar a banyar». El telèfon mòbil no va aparèixer.

La policia, davant la troballa, va unificar les dues desaparicions: «el que estudien, al 99%, és que Martin estava nedant, no va veure el perill i ja se li va fer tard per a sortir...», reconstrueix el seu germà, «però també afirmen que han vist casos més estranys, persones que han aparegut després de 8 o 9 anys, l'últim cas a Canàries, fa poc, em va dir un dels policies que porten el cas».

Les batudes per terra van finalitzar. «El que sí que estava previst, però no s'ha reprès encara, és la cerca per mar», lamenta Adrian, que al costat de la seva família -el seu pare, la seva germana- espera l'arribada del vaixell, drons i bussos -promesos- que puguin trobar, d'estar a l'aigua, a Martin.

«Jo també penso que al meu germà l'ha pogut engolir el mar al 99% de possibilitats, però contemplo aquest altre 1%... en l'opció que aquell banyista no fos ell», diu. «En qualsevol cas, fins que no veiem el que cal veure, sigui dins o fora del mar, només el meu germà Martin sap allò que va passar».

Encara que va ser una de les hipòtesis centrals, la família del jove no contempla el suïcidi com a opció. «Seria estrany. En cas de ser el meu germà, el testimoni el veu durant uns vint minuts. Si alguna cosa sabem és que estava nedant tranquil·lament. Ni es va tirar per un penya-segat ni res. Van intentar avisar-lo, però el meu germà, si era ell, no el va sentir o no li va fer cas. Nedava tranquil, estava bé».

Motius per a creure

Un 1% no és una xifra alta, és, tan sols, una possibilitat entre cent. Però en el cas de Martin Fyrla és factible, viable. «Encara que totes les cartes apuntin al mar, perquè apunten, potser només n'hi ha una, però és una probabilitat real que el meu germà no estigui a l'aigua», dibuixa Adrian.

Extremadament intel·ligent, «diferent, únic i especial», són moltes les vegades que es va absentar abans. «Anar-se'n, perdre's, i tornar com si res: 'Hola, com va família?'», reviu, gairebé somrient avui, Adrian. «I nosaltres rebre'l amb un: 'però on eres?, però amb quins diners?'».

L'última vegada va passar a Astúries, unes setmanes abans de desaparèixer. «Se'n va anar cinc dies sense dir res, sense roba, sense menjar, i després va tornar. Martin és capaç de tot. Fins i tot pot haver arribat a l'Índia. De fet, abans de trobar la dessuadora, les seves sabatilles... els seus amics pensaven de veritat que havia estat capaç», raona Adrian.

Aventurer i autosuficient, «una altra vegada va anar de Santander a Màlaga amb allò que portava i sense diners. Se'n va anar fent autoestop. Anava als restaurants dient que si li podien donar alguna cosa de menjar... i va arribar a Màlaga».

Amant de la música, de la guitarra, «és molt artístic, toca i canta molt bé». Apassionat del flamenc i de la música antiga, pura, la d'abans: Els Beatles, els Rolling Stones, feia ioga dues vegades per setmana, tenia un hort al seu jardí, i l'apassionava llegir. «No ho sabia, però era clau en la vida de tots, sense adonar-se, ajudava a tothom». Busquen sense descans i l'esperen, «viu o no; al mar o fora...», necessiten saber què va passar aquell fatídic matí en el qual va sortir per a no tornar.