La sala d'apel·lacions ha desestimat el recurs que la defensa va imposar contra la sentència de l'Audiència de Girona que condemnava Paolo Nieto a 6 anys i mig de presó com a autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració. La secció quarta també li va imposar 5 anys de llibertat vigilada i que no es pogués apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant un termini de 9 anys. Condemnat a 6 anys i mig de presó l'acusat de violar una menor a l'exterior d'una discoteca de Cadaqués Tot i això, el TSJC ha revisat "d'ofici" la pena imposada per l'entrada en vigor de la llei del 'només sí és sí'. En aquest punt, la sentència conclou que la Llei de garantia integral de la llibertat sexual "resulta més beneficiosa" per al condemnat perquè rebaixa la pena mínim del delicte d'agressió sexual a 4 anys (quan abans de la reforma era de 6). "Confirmada la sentència en relació als fets i a la seva valoració, hem de tenir en compte els raonaments que va fer el tribunal d'instància a l'hora d'aplicar la pena mínima que aleshores hi havia vigent, de 6 anys, estenent-la una mica més tenint en compte les circumstàncies del cas", valora la sentència de la qual ha estat ponent la magistrada Àngels Vivas. En aquest punt, el TSJC recull els arguments de l'Audiència per imposar 6 anys i mig de presó a l'acusat, tenint en compte la "greu afectació" que ha tingut l'agressió sexual per a la víctima perquè, tot i que "l'entitat de la violència utilitzada va ser moderada", la noia era menor d'edat i va explicar que va ser "la seva primera experiència sexual amb penetració". "Per això, la pena que imposem a l'acusat és la de 4 anys i 6 mesos de presó per l'agressió sexual, que correspon amb la mínima imposada pel tribunal d'instància, afegint-li els sis mesos atenent a les circumstàncies que expressen els raonaments que compartim", argumenta el TSJC. La decisió de l'alt tribunal també abasta les penes accessòries, restringint la llibertat vigilada a 5 anys i l'allunyament i la prohibició de comunicació amb la víctima també a 5 anys. Agressió en ple carrer La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona va concloure que l'acusat, Paolo Nieto, i la víctima, que aleshores tenia 17 anys, van sortir de la discoteca cap a dos quarts de sis de la matinada. Un cop a l'exterior, es van aturar a una cantonada on es van fer petons "amb el consentiment d'ambdós". Després, es van allunyar una mica de la discoteca fins a un altre punt del carrer que estava més apartat. Va ser allà on el condemnat va començar a fer tocaments als genitals a la víctima, que li va dir que parés. "No va fer cap mena de cas al que li acabava de demanar la víctima, la va empentar contra la paret i la va immobilitzar agafant-la pels canells per sobre de les espatlles", descrivia la sentència que concloïa que, en aquell moment, el processat es va abaixar els pantalons i la va violar. Un veí que tornava cap a casa el va enxampar in fraganti i va poder socórrer la víctima. El tribunal remarcava que la menor va aconseguir escapolir-se de l'agressor quan va veure passar aquest jove, que va declarar com a testimoni al judici, i li va poder demanar ajuda. "El testimoni va declarar que la noia va acostar-se a ell amb un atac de nervis demanant-li ajuda, mentre el noi marxava ràpidament en direcció a la discoteca", afegia la sentència. Immediatament, aquest testimoni i un altre jove van anar fins a l'entrada del local perquè la víctima identifiqués qui havia estat. El van localitzar allà davant, li van dir que no es mogués i van alertar la policia. L'acusat de violar una menor a Cadaqués nega que mantinguessin relacions sexuals però no explica la presència d'ADN Estrès posttraumàtic El tribunal subratllava que les imatges d'una càmera de videovigilància van gravar l'acusat tornant cap a les discoteca a les 5.55 de la matinada "amb el cinturó descordat i la bragueta oberta": "Aquesta manera d'anar pel carrer és plenament compatible amb el que relata el testimoni, que diu que l'acusat va marxar ràpidament". La policia va detenir el sospitós allà mateix. A banda de la declaració del veí, la sala també va argumentar que van localitzar ADN de l'acusat en la víctima i que la noia pateix un trastorn per estrès posttraumàtic arran dels fets i que li han causat una "desestructuració evident en la vida". La violació va despertar indignació a Cadaqués, que va organitzar una manifestació de protesta.