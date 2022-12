Els Mossos d'Esquadra han detingut avui al tenor i director d'orquestra de Calella (Maresme) Albert Deprius, acusat d'agressió sexual, assetjament i contactar amb menors a través de les xarxes socials.

Segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a EFE fonts policials, el músic ha estat arrestat avui arran d'una denúncia per agressió sexual, i està previst que demà passi a disposició judicial.

El diari Ara detalla que el detingut ha estat denunciat per agredir sexualment una menor entre 2010 i 2014, quan la víctima tenia 14 anys i ell uns 40 i exercia com a professor i director d'una escola de música.

Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per si li poden atribuir més casos dels inicialment relatats en la denúncia que ha comportat la seva detenció, segons les fonts.

El músic ja havia estat detingut després d'una altra denúncia interposada al juliol passat, en un cas que investiga un jutjat de Mataró, i també va ser denunciat per una altra suposada víctima el 2016, encara que en aquella ocasió el cas es va arxivar per la via penal i es va aconseguir un acord entre les parts abans d'acudir a la via civil, segons Ara.